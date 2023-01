Po stopinjah očeta: Romeo Beckham nazaj v Premier League

Po tem, ko so se mu leta 2015 v Arsenalovi akademiji zahvalili za sodelovanje, je Romeo Beckham priznal, da si ne želi več stopati po nogometnih stopinjah svojega slavnega očeta Davida. Po nekaj sezonah premora si je leta 2019 premislil, se vrnil na travnate zelenice in se čez lužo očitno tako dokazal, da je na njegov naslov presenetljivo potrkal kar premierligaš Brentford, kamor bo Romeo do konca sezone posojen iz vrst Inter Miamija. Nastopal bo za rezervno moštvo.

Romeo in David Beckham FOTO: Twitter Čeprav njegov oče velja za eno največjih legend Manchester Uniteda, Romeo Beckham že od malega pesti stika za Arsenal. Pri 12 letih se mu je izpolnila velika želja, saj so ga topničarji povabili v svojo akademijo, a so se mu – tako kot starejšemu bratu Brooklynu – po vsega eni sezoni zahvalili za sodelovanje. Po tem je Romeo kopačke za kar šest let obesil na klin. Vrnil se je pred lani, ko se je pridružil vrstam Interja iz Miamija, katerega solastnik je njegov oče. V zadnjih dveh sezonah je nastopal za drugo moštvo Miamija, na prijateljskih tekmah pa je dobil tudi nekaj priložnosti s prvo ekipo. Očitno se je v tem času uspel dokazati do te mere, da ga je v svoje vrste na posojo do konca sezone pripeljal angleški Brentford. 20-letni Beckham je sicer že nekaj časa treniral s trenutno devetim moštvom Premier League, potem ko se je novembra zaključila sezona v ligi MLS.

"Odkar se nam je pridružil, smo nad njim zares navdušeni. Neverjetno dobro se je vključil v moštvo. Postal je pomemben del ekipe in garderobe. Njegovo obnašanje na igrišču in izven njega si zasluži najvišjo oceno," je o nogometašu, ki se najbolje znajde na desnem krilnem položaju, povedal trener Brentfordove druge ekipe Neil MacFarlane. Romeo Beckham je nogometni svet nase opozoril lani poleti, ko je na prijateljski tekmi med Inter Miamijem in Barcelono dobil nekaj minut. Vodilne može Brentforda naj bi prepričal predvsem s svojim odnosom. Ob naznanitvi (začasnega) prestopa pa je na Instagramu zapisal: "Vznemirljiv začetek novega leta, komaj čakam naslednje izzive."