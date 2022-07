Bele hlačke težava za levinje: Nič kaj praktično, ko pridejo 'tisti dnevi'

Kar dva od uglednih britanskih medijev – The Telegraph in The Athletic – sta poskrbela za odmevno zgodbo po zmagi Angležinj nad Avstrijo (1:0), in sicer so razkrili velike pomisleke angleških reprezentantk zaradi belih športnih hlačk. Te naj bi pri opremljevalcu opreme že zahtevale spremembo barv hlačk. "Bela barva ni nič kaj praktična, ko pridejo 'tisti dnevi' v mesecu," je izpostavila Beth Mead, strelka edinega zadetka na uvodni tekmi prvenstva na Old Traffordu. "To je nekaj, o čemer smo se pritožili Nikeu," je priznala velike pomisleke glede belih športnih hlač v zasedbi levinj. "Upajmo, da bodo spremenili barvo. Zelo lepo je imeti povsem belo opremo, toda enostavno ni praktično, ko pridejo 'tisti dnevi' v mesecu. S tem se spopadamo, kakor dobro se pač lahko. O tem smo kot ekipa debatirali in obvestili Nike," je še priznala reprezentantka Anglije.

Podobnega mnenja je tudi vezistka angleške reprezentance Georgia Stanway, ki je bila izbrana za igralko tekme, a je izpostavila, da zamenjava barve hlačk vendarle ni tako zelo enostavna. "Težko je, saj vsi povezujemo Anglijo z belo barvo," je izpostavila Stanwayeva. "Domači dres je videti zares neverjetno, zares je lep. Mislim pa, da je to nekaj, o čemer se lahko pogovorimo kot celotna ekipa, kot celotna skupina deklet," je dodala vezistka levinj. "Mislim pa, da bi s prihodnjim letom morala priti tudi sprememba barve. V resnici je težko, saj ko si enkrat na zelenici, nič drugega ne šteje. A imamo dobrega zdravnika, ki dobro pazi na nas. Ko pa pride adrenalin, si lahko gol, pa se ne bo nihče obremenjeval. To se zgodi, ko si na zelenici, preprosto pozabiš na vse," je težave igralk še skušala opisati Stanwayeva.