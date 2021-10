Belec premagal Črnigoja v Benetkah, Milan z minimalno zmago vsaj začasno na vrh

Nogometaši Venezie so v 10. krogu italijanske lige gostili Salernitano in izgubili z 1:2. Tako Domen Črnigoj pri Venezii kot Vid Belec pri Salernitani sta igrala celo tekmo. V Benetkah je domača ekipa dobro začela in povedla v 14. minuti z golom Mattie Aramuja, Federico Bonazzoli je izenačil za goste v 62. minuti, v peti minuti sodniškega dodatka pa je zmago Salernitani priboril Andrea Schiavone.

icon-expand Olivier Giroud FOTO: AP Do tega kroga drugouvrščeni Milan je gostil Torino. Premagal ga je z 1:0, edini gol je dosegel Olivier Giroud v 14. minuti. Rdeče-črni so tako spet vsaj začasno prevzeli vrh lestvice, imajo 28 točk, Napoli, ki mu najbližje sledi, pa tri manj. Spezia je na preostali današnji tekmi gostila Genoo in igrala 1:1. V sredo bo Juventus gostil Sassuolo, Sampdoria Atalanto Josipa Iličića, Udinese Verono, Cagliari Romo, Empoli Lea Štulca in Petra Stojanovića Inter Samirja Handanovića, Lazio pa Fiorentino. Krog bosta v četrtek končala vodilni pred tem krogom Napoli in Bologna. Izidi, 10. krog:

Spezia - Genoa 1:1 (0:0)

Sirigu 66./ag; Criscito 86./11-m Venezia - Salernitana 1:2 (1:0)

Aramu 14; Bonazzoli 61., Schiavone 95.

RK: Ampadu 67./Venezia

(Domen Črnigoj je igral celo tekmo za Venezio, Vid Belec je branil celo tekmo za Salernitano) Milan - Torino 1:0 (1:0)

Giroud v14.

