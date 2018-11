Belec v zadnjih minutah rešil remi, Bezjak zapravil strel za zmago

Slovenski nogometaši so ligo narodov končali z remijem 1:1 v Bolgariji. Za domače je zadel Galin Ivanov, za Slovenijo pa Miha Zajc. Slovenija je tako ligo narodov zaključila na zadnjem, četrtem mestu s tremi osvojenimi točkami. V skupino B so napredovali Norvežani, ki so z 2:0 v gosteh premagali Ciprčane.

Slovenska vrsta je ligo narodov končala brez zmage. V Sofiji je vendarle prekinila niz porazov proti Bolgariji, saj je slednja slavila na vseh treh prejšnjih medsebojnih tekmah. Bolgari so kljub točki ostali brez lige B, saj je Norveška na drugi tekmi premagala Ciper in se uvrstila v višji rang. Slovenci pa bodo v prihodnje v tem tekmovanju igrali v najnižji ligi - ligi D. Začasni selektorIgor Benedejčič, ki je najverjetneje zadnjič vodil slovensko vrsto po tem, ko je nasledil Tomaža Kavčiča, je proti Bolgariji začel brez poškodovanega (bolečina v kolenu) Aljaža Strune v obrambi, menjal ga je Miha Blažič, v postavo se je vrnil Josip Iličić, v napadu pa je ob odsotnosti Andraža Šporarja začel Roman Bezjak. Ta v prvem polčasu ni imel priložnosti, edino slovensko je v 11. minuti zapravil Benjamin Verbič, ko je v kazenskem prostoru žogo poslal čez gol. V sicer enakovrednem polčasu so nekaj več poskusov imeli Bolgari, a tudi oni niso posebej ogrozili Vida Belca. Ta je moral posredovati le v deveti minuti, a še takrat ni imel težkega dela. V 15. minuti je čez vrata sprožil Stanislav Kostov, podobno pa je bilo tudi v 33. minuti po strelu Vasila Božikova. Popov in Ivanov sta zrežirala zadetek Bolgarov. FOTO: AP V drugem polčasu je najprej z glavo poskusil Bezjak, a bil nenatančen, malce za njim je na drugi strani prav tako z glavo poskusilIvelin Popov, a je bil Belec na mestu. Tekma se je sicer odvijala podobno kot v prvem delu, ekipi sta bili enakovredni, priložnosti pa si nista ustvarjali. Josip Iličić je v 62. minuti zapravil lepo priložnost, ko je z desetih metrov sprožil prek vrat. Kazen je prišla dobrih pet minut kasneje, ko si je nerazumljivo veliko napako privoščila slovenska obramba. Osrednji branilec Miha Mevlja je povsem pozabil na Galina Ivanova, ki mu ni bilo težko zadeti z glavo z neposredne bližine. V 75. minuti pa je navijače v Sofiji utišal Miha Zajc, ki je izkoristil podajo Andraža Strune, in s strelom z desnico na daljši kot vrat premagal bolgarskega čuvaja mreže za 1:1. Miha Zajc je zadel za končnih 1:1 v Sofiji. FOTO: AP V zaključku tekme je Slovenijo trikrat reševal vratar Vid Belec, na drugi strani pa je v enem zadnjih napadov v sodnikovem dodatku Bezjak zapravil soočenje z vratarjem Georgijem Petkovom. Ta je poskus loba slovenskemu napadalcu ubranil. Izid:

Slovenija - Bolgarija1:1 (0:0)

G. Ivanov 68., Zajc 75. Preostali ponedeljkovi izidi:

Ciper - Norveška 0:2 (0:1)

Nemčija - Nizozemska2:2 (2:0)

Češka- Slovaška 1:0(1:0)

Danska - Irska 0:0

Andora - Latvija 0:0

Gruzija- Kazahstan 2:1(0:0)

Makedonija- Gibraltar 4:0 (2:0)

Liechtenstein - Armenija2:2(1:1)