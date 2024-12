Belec z Apoelom do zmage, ostali Slovenci manj uspešni ali izven kadra

Poleg Apoela se je zmage z 2:0 v gosteh pri The New Saints veselil tudi Panathinaikos, a nikogar od treh Slovencev ni bilo v kadru grške zasedbe. Andraž Šporar je manjkal zaradi poškodbe, Adam Gnezda Čerin in Benjamin Verbič pa nista sedela na klopi.

Borac Banjaluka je v gosteh izgubila proti ekipi Shamrock Rovers z 0:3. Tekmo je v prvi postavi za bosanskega predstavnika začel Sandi Ogrinec in odigral celo tekmo. Na klopi je obsedel Aleks Pihler, Gregorja Bajdeta pa ni bilo v kadru Borca.

Jagiellonia, naslednji tekmec Olimpije, je proti Mladi Boleslav izgubila z 0:1. Dušan Stojinović je v dresu poljskega predstavnika odigral 54 minut, z Jagiellonio pa posledično ostaja blizu mest, ki ob koncu ligaškega dela neposredno peljejo v osmino finala.