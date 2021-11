Belgija še naprej na vrhu, Slovenija izgubila mesto

Med prvo deseterico na svetu sta tako Anglija in Argentina pridobili po eno mesto in sta zdaj četrta oz. peta reprezentanca sveta. Španija in Portugalska sta ohranili svoja položaja, za mesto pa sta napredovali Danska in Nizozemska, ki zaključujeta prvo deseterico.

Slovenija je v zadnjem ciklu kvalifikacij za svetovno prvenstvo pridobila nekaj točk, a izgubila eno mesto po remiju proti Slovaški (2:2) in zmagi proti Cipru (2:1).

Lestvica Fife, 19. november:

1. (1.) Belgija 1828 točk

2. (2.) Brazilija 1826

3. (3.) Francija 1786

4. (5.) Anglija 1756

5. (6.) Argentina 1751

6. (4.) Italija 1741

7. (7.) Španija 1705

8. (8.) Portugalska 1660

9. (10.) Danska 1655

10. (11.) Nizozemska 1654

...

65. (64.) Slovenija 1375