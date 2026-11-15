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Nogomet

Angleži v gosteh ugnali Špance, trije goli Belgijcev v desetih minutah

Pariz, 15. 11. 2026 23.35 pred eno minuto 4 min branja 0

Avtor:
M.J. STA
Nogometaši Belgije slavijo zmago nad Novo Zelandijo

Nogometaši Anglije so v šestem, zadnjem krogu skupinskega dela lige narodov v ligi A v skupini 3 s 3:2 premagali Španijo in jo prehiteli na prvem mestu. Obe ekipi sta se uvrstili v četrtfinale. V skupini A1 so Belgijci ugnali Italijane s 4:1 in se uvrstili med najboljših osem. Tja se je prebila tudi Francija, ki je z 2:1 premagala Turčijo.

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V skupini A1 je bilo pred zadnjim krogom v boju za četrtfinale med Italijo, Francijo in Belgijo še vse odprto. V najslabšem položaju so bili Belgijci, ki so morali premagati Italijane, kar pa jim je uspelo. Azzurri so sicer povedli v 11. minuti z golom Francesca Pia Esposita, nato pa so Belgijci s tremi zadetki v 11 minutah dvoboj povsem nagnili sebi v prid. V 15. je izenačil Maxim De Cuyper, v 22. jih je v vodstvo popeljal Nathan Ngoy, v 31. pa ga je povišal Jeremy Doku.

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Belgijci so bili podjetnejši in tri točke potrdili v 80. minuti, ko je zadel Diego Moreira. Za povrh je v sodnikovem dodatku drugega polčasa Esposito za Italijane zapravil še enajstmetrovko. Francozi so se z zmago nad Turčijo vrnili nazaj na prvo mesto skupine, ki so ga izgubili po porazu proti Italiji. Galski petelini so slavili z avtogolom Emirhana Topcuja (49.) in zadetkom Elia Juniorja Kroupija (80.), edini gol za Turke je ob koncu dosegel Abdülkerim Bardakci.

Francozi in Belgijci iz skupine napredujejo v četrtfinale, Italijani bodo verjetno kot ena boljših tretjeuvrščenih ekip ostali v ligi A. Turki so končali s šestimi porazi na šestih tekmah in brez osvojene točke na četrtem mestu v skupini. Če bodo ena od dveh najslabših četrtouvrščenih ekip lige A bodo neposredno izpadli v ligo B, v nasprotnem primeru jih čaka dodatni dvoboj za obstanek med elito ali izpad rang nižje proti eni od drugouvrščenih ekip lige B.

Harry Kane
Harry Kane
FOTO: Profimedia

V skupini A1 je bilo že pred današnjo tekmo jasno, da sta se Španija in Anglija prebili v četrtfinale, Angleži pa so proti neporaženim Špancem za napredovanje s prvim mestom in boljšim izhodiščem v Madridu potrebovali zmago.

To so v razburljivem obračunu dobili. Gostje so povedli ob koncu prvega polčasa, Harry Kane je izkoristil najstrožjo kazen. V 53. in 57. minuti so po zadetkih Ezrija Konse in Bena Whita vodili že s 3:0, a je dvoboj začinila izključitev Elliota Andersona v 63. minuti.

Zatem so Španci pritisnili. Zadeli so z enajstmetrovke preko Mikela Oyarzabala in nato Nica Williamsa v 75. minuti. Do konca so imeli še kar nekaj lepih priložnosti, a so se Angleži, tudi po zaslugi vratarja Jamesa Trafforda, do konca reševali.

Hrvati so prišli do druge zmage, še druge proti Češki, ki so jo premagali že v Pragi. Ivan Perišić je domače v hitro vodstvo popeljal že v drugi minuti. Hrvati so bili večji del tekme boljši, a so gostje izenačili v 84. minuti pred Adama Hložeka. Toda izenačenje je trajalo vsega tri minute, ko je zmago Hrvaški zagotovil Lovro Majer. Hrvati so zasedli tretje mesto v skupini in bodo tako igrali za obstanek/izpad ali pa bodo neposredno obstali v ligi A, Čehi so kot ena od dveh najslabših četrtouvrščenih ekip že izpadli v ligo B.

Belgija vs Italija
Belgija vs Italija
FOTO: Sofascore.com

V skupini C2 so Črnogorci potrdili prvo mesto in neposredno napredovanje v ligo B s suvereno zmago s 4:1 nad Ciprom v Limassolu. Za gostujočo ekipo je dva zadetka prispeval Nikola Krstović. Ciper je kljub porazu končal na drugem mestu v skupini in bo igral dodatne tekme za napredovanje v ligo B.

Na drugi tekmi skupine sta se Latvija in Armenija razšli brez golov. Armenci so z eno zmago zasedli tretje mesto v skupini, Latvijci, ki so ostali brez zmage, so četrti. Obe reprezentanci zaradi prestrukturiranja lige narodov v prihodnji izvedbi, ko ne bo več lige D, ostajata v tretjem rangu.

Zadnji krog so igrali tudi v skupini 1 tretjega ranga tekmovanja. Albanci so v Budimpešti z goloma Reya Manaja (28.) in Elseida Hysaja (57.) z 2:0 premagali Belorusijo ter s petimi zmagami in enim porazom (15 točk) osvojili prvo mesto v skupini. S tem so napredovali v višjo ligo. Belorusi so drugi z desetimi točkami.

Toliko točk so osvojili tudi Finci, ki so danes s 7:2 odpravili San Marino. Kljub temu so Finci tretji v skupini zaradi slabšega izkupička medsebojnih tekem z Belorusijo. Slednja bo tako igrala dodatne tekme za preboj v ligo B, Finska pa bo tudi naslednjo izvedbo del lige C. Za Finsko je hat trick dosegel Adrian Svanbäck, dvakrat je bil natančen Joel Pohjanpalo.

Španija vs Anglija
Španija vs Anglija
FOTO: Sofascore.com
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