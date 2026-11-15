Angleži v gosteh ugnali Špance, trije goli Belgijcev v desetih minutah

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V skupini A1 je bilo pred zadnjim krogom v boju za četrtfinale med Italijo, Francijo in Belgijo še vse odprto. V najslabšem položaju so bili Belgijci, ki so morali premagati Italijane, kar pa jim je uspelo. Azzurri so sicer povedli v 11. minuti z golom Francesca Pia Esposita, nato pa so Belgijci s tremi zadetki v 11 minutah dvoboj povsem nagnili sebi v prid. V 15. je izenačil Maxim De Cuyper, v 22. jih je v vodstvo popeljal Nathan Ngoy, v 31. pa ga je povišal Jeremy Doku.

Belgijci so bili podjetnejši in tri točke potrdili v 80. minuti, ko je zadel Diego Moreira. Za povrh je v sodnikovem dodatku drugega polčasa Esposito za Italijane zapravil še enajstmetrovko. Francozi so se z zmago nad Turčijo vrnili nazaj na prvo mesto skupine, ki so ga izgubili po porazu proti Italiji. Galski petelini so slavili z avtogolom Emirhana Topcuja (49.) in zadetkom Elia Juniorja Kroupija (80.), edini gol za Turke je ob koncu dosegel Abdülkerim Bardakci. Francozi in Belgijci iz skupine napredujejo v četrtfinale, Italijani bodo verjetno kot ena boljših tretjeuvrščenih ekip ostali v ligi A. Turki so končali s šestimi porazi na šestih tekmah in brez osvojene točke na četrtem mestu v skupini. Če bodo ena od dveh najslabših četrtouvrščenih ekip lige A bodo neposredno izpadli v ligo B, v nasprotnem primeru jih čaka dodatni dvoboj za obstanek med elito ali izpad rang nižje proti eni od drugouvrščenih ekip lige B.

Harry Kane FOTO: Profimedia

V skupini A1 je bilo že pred današnjo tekmo jasno, da sta se Španija in Anglija prebili v četrtfinale, Angleži pa so proti neporaženim Špancem za napredovanje s prvim mestom in boljšim izhodiščem v Madridu potrebovali zmago. To so v razburljivem obračunu dobili. Gostje so povedli ob koncu prvega polčasa, Harry Kane je izkoristil najstrožjo kazen. V 53. in 57. minuti so po zadetkih Ezrija Konse in Bena Whita vodili že s 3:0, a je dvoboj začinila izključitev Elliota Andersona v 63. minuti. Zatem so Španci pritisnili. Zadeli so z enajstmetrovke preko Mikela Oyarzabala in nato Nica Williamsa v 75. minuti. Do konca so imeli še kar nekaj lepih priložnosti, a so se Angleži, tudi po zaslugi vratarja Jamesa Trafforda, do konca reševali. Hrvati so prišli do druge zmage, še druge proti Češki, ki so jo premagali že v Pragi. Ivan Perišić je domače v hitro vodstvo popeljal že v drugi minuti. Hrvati so bili večji del tekme boljši, a so gostje izenačili v 84. minuti pred Adama Hložeka. Toda izenačenje je trajalo vsega tri minute, ko je zmago Hrvaški zagotovil Lovro Majer. Hrvati so zasedli tretje mesto v skupini in bodo tako igrali za obstanek/izpad ali pa bodo neposredno obstali v ligi A, Čehi so kot ena od dveh najslabših četrtouvrščenih ekip že izpadli v ligo B.

Belgija vs Italija FOTO: Sofascore.com

V skupini C2 so Črnogorci potrdili prvo mesto in neposredno napredovanje v ligo B s suvereno zmago s 4:1 nad Ciprom v Limassolu. Za gostujočo ekipo je dva zadetka prispeval Nikola Krstović. Ciper je kljub porazu končal na drugem mestu v skupini in bo igral dodatne tekme za napredovanje v ligo B. Na drugi tekmi skupine sta se Latvija in Armenija razšli brez golov. Armenci so z eno zmago zasedli tretje mesto v skupini, Latvijci, ki so ostali brez zmage, so četrti. Obe reprezentanci zaradi prestrukturiranja lige narodov v prihodnji izvedbi, ko ne bo več lige D, ostajata v tretjem rangu. Zadnji krog so igrali tudi v skupini 1 tretjega ranga tekmovanja. Albanci so v Budimpešti z goloma Reya Manaja (28.) in Elseida Hysaja (57.) z 2:0 premagali Belorusijo ter s petimi zmagami in enim porazom (15 točk) osvojili prvo mesto v skupini. S tem so napredovali v višjo ligo. Belorusi so drugi z desetimi točkami. Toliko točk so osvojili tudi Finci, ki so danes s 7:2 odpravili San Marino. Kljub temu so Finci tretji v skupini zaradi slabšega izkupička medsebojnih tekem z Belorusijo. Slednja bo tako igrala dodatne tekme za preboj v ligo B, Finska pa bo tudi naslednjo izvedbo del lige C. Za Finsko je hat trick dosegel Adrian Svanbäck, dvakrat je bil natančen Joel Pohjanpalo.

Španija vs Anglija FOTO: Sofascore.com