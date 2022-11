Kanadčani so zapravili enajstmetrovko, Belgijci pa povedli

Belgijci so Kanadčanom preko Michya Batshuayi zapretili že v prvi minuti srečanja na stadionu Ahmad bin Ali Stadium. Kanadčani se niso ustrašili izziva in v osmi minuti so imelo odlično priložnost za vodstvo po tem, ko je sodnik Janny Sikazwe dosodil enajstmetrovko zaradi igre z roko v kazenskem prostoru Belgijcev. Pred Thibauta Courtoisa je stopil prvi kanadski zvezdnik Alphonso Davies , ki pa je darilo zapravil in šibek strel usmeril v spretne roke belgijskega vratarja.

Kanadčani so kljub temu nadaljevali s pogumno igro, Belgijci so jim namreč proti svojim vratom dovolili streljati kar sedemkrat v prvih 15 minutah. Po začetnih težavah pa so se 'rdeči vragi' vendarle zbrali in začeli prevladovati na zelenici. Nekajkrat so zapretili, nevarna sta bila predvsem Kevin de Bruyne in Eden Hazard. To pa ne pomeni, da je Courtois lahko počival. Kanadčani so namreč znova odgovorili z obdobjem prevlade in v 30. minuti bili najbližje zadetku, ko je proti belgijskim vratom močno ustrelil Alistair Johnston. Kanadčani so pritiskali še naprej, a tik pred koncem prvega polčasa je Belgija udarila brez opozorila. Dolga podaja Tobyja Alderweirelda iz osrčja obrambe ga je našla na robu nasprotnikovega kazenskega prostora. Napadalec Milana je žogo spretno obvladal in in natančno poslal mimo nemočnega avstralskega vratarja Milana Borjana.