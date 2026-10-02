Belgijci premagali Turke, remi Francije in Italije

Belgijci so pred domačimi navijači nadigrali Turke. Mrežo gostov je v deseti minuti načel Kevin De Bruyne, ki je bil za 2:0 natančen še po uri igre. Končni izid je v 76. minuti postavil Romelu Lukaku. Zmaga domačih bi lahko bila še višja, Dodi Lukebakio je dvakrat stresel vratnico.
Druga tekma te elitne skupine se je na Stade de Franceu v Parizu končala brez zmagovalca. Galske peteline je v 55. minuti z natančnim strelom popeljal Michael Olise, v 68. je po napaki Francozov za azzurre izenačil Alessandro Bastoni. Čeprav so domači od 85. minute naprej ostali brez izključenega Dayota Upamecana, se izid ni več spreminjal.
Francija ostaja neporažena in je s sedmimi točkami na vrhu skupine A1. Belgija je pri šestih točkah, Italija pri štirih, Turki pa so brez točk. V skupini B2 je izbrana vrsta Severne Irske s 3:0 premagala Ukrajino in je s sedmimi točkami na vrhu te skupine. Dvakrat je bil natančen Ciaron Brown (9. in 61. minuta) in enkrat Isaac Price. Na drugi tekmi skupine so Madžari vpisali prvo zmago, potem ko so doma z 1:0 strli Gruzijce. Zadel je Miloš Kerkez v 35. minuti.
Visoko zmago je v skupini B4 vpisala Poljska. Pod tri od šestih zadetkov se je podpisal prvi zvezdnik Robert Lewandowski, ki je bil natančen v 24. minuti z enajstmetrovke ter v 47. in 86. Za domačo zasedbo sta zadela še Piotr Zielinski (62.) in Jan Bednarek (66.), avtogol je pristavil Virgil Ghita (49.). Bosanci in Švedi so se razšli z 1:1. Skandinavce je v vodstvo v 61. minuti popeljal Viktor Gyökeres, v 80. je izenačil Kerim Alajbegović.
V skupini C2 so do tretje zmage prišli Črnogorci, ki so v gosteh z 2:1 premagali Latvijo, Ciprčani pa so doma z 2:0 slavili proti Armeniji. V sklopu skupine C3 so bili Moldavci z 2:1 boljši od Kazahstana, obračun med Ferskimi otoki in Slovaško pa se je končal z 1:1.
Izidi Lige narodov, 2. oktober:
- Skupina A1:
Belgija - Turčija 3:0 (1:0)
Francija - Italija 1:1 (0:0)
- skupina B2:
Ukrajina - Severna Irska 0:3 (0:2)
Madžarska - Gruzija 1:0 (1:0)
- skupina B4:
Bosna in Hercegovina - Švedska 1:1 (0:0)
Poljska - Romunija 6:0 (1:0)
- skupina C2:
Latvija - Črna gora 1:2 (0:1)
Ciper - Armenija 2:0 (2:0)
- skupina C3:
Kazahstan - Moldavija 1:2 (0:1)
Ferski otoki - Slovaška 1:1 (0:1)
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