Belgijci z mojstrovino Thorgana Hazarda poslali Ronalda domov

Četrtfinalni obračun Belgije in Italije bo v petek, 2. julija, ob 21. uri v Münchnu. Drugi že znani četrtfinalni par je Češka - Danska. Za mesto v polfinalu pa se bodo Čehi in Danci merili 3. julija ob 18. uri v Bakuju. Preostali četrtfinalisti bodo znani v ponedeljek in torek.

Pri Portugalcih sta tokrat začela Diogo Dalot in Joao Palhinha namesto Nelsona Semeda in Danila Pereire. Evropski prvaki so bolje začeli tekmo in bili nevarnejši. V šesti minuti je po hitri akciji Portugalcev s strani mimo gola streljal Cristiano Ronaldo , ki je imel novo lepo priložnost v 24. minuti, ko je izvajal prosti strel s 25 metrov. Žoga je letela mimo živega zidu v okvir vrat, a je Courtois žogo odbil.

Portugalci so bili podjetnejši, imeli so veliko več priložnosti, vendar pa jim ni uspelo premagati belgijskega vratarja Thibaulta Courtoisa . To je bilo prvo srečanje Portugalcev in Belgijcev na velikih turnirjih EP, sicer pa 19. Pred tem je Portugalska slavila šestkrat, Belgija petkrat, sedemkrat sta se ekipi razšli brez zmagovalca.

Ob koncu prvega polčasa je bil nad Kevinom De Bruynejem storjen prekršek od zadaj, v drugem polčasu se je sicer vrnil na igrišče, a je že po nekaj minutah zahteval menjavo in zapustil igrišče. Znova so bili podjetnejši evropski prvaki, do priložnosti je v 58. minuti prišel Diogo Jota, a je strel letel preko gola, tri minute pozneje pa je do strela z glavo prišel Joao Felix, a je bil Courtois na mestu. Nekaj trenutkov pozneje so zapretili tudi Belgijci, do strela je izven kazenskega prostora prišel Romelu Lukaku, vendar je žoga letela izven okvira gola.

V nadaljevanju so bili znova nevarnejši Portugalci, ki so do resnejše priložnosti prišli v 82. minuti. Po podaji s kota je do strela z glavo prišel Ruben Dias, a je belgijski vratar žogo odbil. Je bil pa Courtois premagan minuto pozneje, a je strel Raphaëla Guerreira zaustavila vratnica. Portugalci so močno pritiskali in iskali izenačenje, v 89. minuti je lepo priložnost imel tudi Andre Silva, vendar je bil Courtois vsakič na mestu. Na koncu je ostalo pri minimalnih 1:0 za Belgijo.

Portugalska tako ne bo ubranila naslova iz Francije 2016, prvenstvo pa zapušča tudi najboljši strelec prvenstva Ronaldo, ki je v skupinskem delu zadel petkrat. Skupno se je na vrhu lestvice sicer na tem prvenstvu izenačil z legendarnim Irancem Alijem Daeijem (109 golov za reprezentanco).

Euro 2020, osmina finala:

Belgija - Portugalska 1:0 (1:0)

T. Hazard 42.