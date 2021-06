Belgijska zlata generacija na Euru lovi 'zadnji vlak'

Reprezentanca, ki je polna zvezdnikov, ni še nikoli v svoji zgodovini osvojila velikega reprezentančnega tekmovanja. Letošnji Euro je za mnoge belgijske igralce ena zadnjih priložnosti za dokazovaje v reprezentančnem dresu. Med njimi je tudi kapetan Eden Hazard, ki po slabi sezoni v dresu Real Madrida upa, da bo 11. julija na slovitem Wembleyju dvignil pokal evropskih prvakov.

Vsekakor je nenavadno, da je trenutno na čelu Fifine lestvice moških reprezentanc država, ki še nikoli ni osvojila evropskega ali svetovnega prvenstva. Kljub temu si ekipa z igralci, kot so Eden Hazard, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku in Youri Tielemans, zasluži spoštovanje vsakega nasprotnika. V kvalifikacijah za letošnje evropsko prvenstvo so zmagali na vseh desetih tekmah, dosegli kar 40 golov in prejeli zgolj tri. V četrtek so Belgijci na prijateljski tekmi proti Grčiji zgolj remizirali 1:1. Edini zadetek za rdeče vrage je zabil brat Edena, Thorgan Hazard. Trener Roberto Martinez na prvenstvu taktično najbrž ne bo presenečal. Vse od svojega prihoda na selektorsko mesto pred petimi leti uporablja enako taktično postavitev na igrišču: 3-4-3. Trenutno je najzanimivejša tema med navijači rdečih vragov zagotovo stanje največjih zvezdnikov ekipe, Hazarda in De Bruyna.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right

'Na Euru bomo videli najboljšega Edna Hazarda' Hazard zaradi težav s poškodbami za reprezentanco ni zaigral od novembra 2019. "Prepričan sem, da bomo na Euru videli najboljšega Edna Hazarda," je Martinez kljub dolgi odsotnosti kapetana optimističen. Dodal je: "Eden je za nas vedno igral dobro in ima zelo pomembno vlogo. Nikoli ne razočara. V zadnjih tednih sem videl lačnega Edna, ki ima znova nasmeh na obrazu." Kevin De Bruyne je na nedavnem finalu Lige prvakov utrpel poškodbo nosu, a po besedah Martineza operacija ne bo potrebna. Igralec Manchester Cityja se reprezentančnim pripravam še ni pridružil, ker so igralci, ki so sodelovali v omenjenem finalu, dobili dodatnih sedem dni počitka. "Moramo biti zelo previdni in vse bo bolj jasno čez nekaj dni, ampak govoril sem s Kevinom, ki je zelo pozitiven," je z upanjem v glasu povedal Martinez. Pod vprašajem je tudi igralec Borussie iz Dortmunda Axel Witsel, ki ima v sredini igrišča po navadi največ obrambnih zadolžitev. Januarja je natrgal ahilovo tetivo in v prvi postavi bi ga najverjetneje zamenjal junak Leicestrove zmage v angleškem pokalu FA, Youri Tielemans. Martinez bo počakal do zadnjega trenutka, da vidi, ali bo Witsel 12. 6. lahko zaigral na prvi tekmi proti reprezentanci Rusije.

icon-expand FOTO: icon-chevron-left icon-chevron-right

Nedvomni favoriti v skupini z Rusijo, Dansko in Finsko Zanimivo je, da bo tekma med Finci in Belgijci edina odigrana na nevtralnem terenu v skupini B. Potekala bo namreč na stadionu Krestovsky v Sankt Peterburgu. Danska bo vse svoje tekme namreč odigrala na domačem stadionu Parken v Kobenhavnu. Rusi bodo tekmi proti Belgijcem in Fincem odigrali v Sankt Peterburgu. Kljub dejstvu, da bosta Danska in Rusija igrali pred domačimi navijači, so Belgijci veliki favoriti v skupini.

icon-expand Trener Belgijcev, Roberto Martinez. FOTO: AP

Olimpijski prvaki leta 1920 po predaji Čehoslovakov Do današnjega dne je v edinem finalu velikega reprezentančnega nogometnega turnirja, ki ni bil odločen 'na igrišču', zmagala prav Belgija na poletnih olimpijskih igrah v Antwerpnu leta 1920. V znak protesta proti odločitvi sodnika, da enega od igralcev takratne Češkoslovaške kaznuje z rdečim kartonom, so Čehoslovaki protestno zapustili igrišče. Posledično so bili diskvalificirani. To je tudi edina zlata medalja na velikih tekmovanjih, ki so jo Belgijci osvojili v svoji zgodovini. Leta 1904 je bila Belgija tudi ena od le sedmih ustanoviteljic svetovne nogometne organizacije Fifa. Zdaj navijači rdečih vragov upajo, da bo njihova reprezentanca peta med soustanoviteljicami po Danski, Franciji, Nizozemski in Španiji, ki je osvojila evropsko nogometno prvenstvo.

icon-expand Evropsko prvenstvo: skupina B FOTO: Sofascore.com