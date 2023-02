Belgijski rdeči vragi imajo novega trenerja

Sedemintridesetletni Domenico Tedesco je pred tem vodil nemška Schalke in Leipzig ter ruski Spartak iz Moskve. Znan je po napadalno naravnanem nogometu in ustvarjanju pritiska na tekmečevo zadnjo linijo, so zapisali na spletni strani RBFA.

"Velika čast je, da sem lahko prevzel vodenje belgijske reprezentance. Komaj čakam na ta izziv in sem zelo motiviran. Vse od prvih pogovorov sem imel dober občutek," je ob podpisu pogodbe dejal Italijan.