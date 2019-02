Belgijski zvezdnik zapušča Old Trafford: Fellaini odslej na Kitajskem

Iz tabora prerojenega Manchester Uniteda so sporočili, da so prodali belgijskega zvezdnika Marouanea Fellainia, ki tako po petih letih in pol zapušča kultni Old Trafford.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Od trenutka, ko je na trenerski klopi 'rdečih vragov' Ole Gunnar Solskjaer zamenjal muhastega Joseja Mourinha, se je status belgijskega reprezentančnega vezista Marouanea Fellainia močno spremenil.



Vse manjša minutaža in dejstvo, da norveški strokovnjak ne računa resneje na Belgijčeve usluge, je pripeljalo do obojestranske ugotovitve, da bi bilo za nogometaša, ki je poleti 2013 za slabih 28 milijonov funtov prestopil iz vrst Evertona, najbolje zamenjati klubsko okolje. V dresu Uniteda je Fellaini zbral 177 nastopov in se tako po petih letih in pol seli na Kitajsko h tamkajšnjemu prvoligašu Shandong Luneng.



Finančne podrobnosti prestopa niso znane.