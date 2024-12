Bil je prestrašen: navijači Reala nad Mbappeja, Ancelotti zanika

OGLAS

Kylian Mbappe FOTO: AP icon-expand

Da se madridski Real v letošnji sezoni sooča s številnimi težavami, je že nekaj časa jasno. Množične poškodbe, ki so zdesetkale moštvo, močno vplivajo na potek njihove igre, vse skupaj pa se kaže tudi pri rezultatih. Še posebej slabo stojijo v elitni Ligi prvakov, kjer so s tremi porazi bolj na dnu razpredelnice. Veliko očitkov slišita tudi glavna zvezdnika ekipe Kylian Mbappe in Jude Bellingham, ki pa sta se navijačem kraljevega kluba odkupila na zadnji tekmi španskega prvenstva, kjer sta zrežirala zmago 2:0. Da ne bi zmanjkalo novic, o katerih se lahko na dolgo in široko razpravlja, je tokrat ena izmed pomembnejših ta, zakaj je Francoz v 30. minuti prepustil izvajanje najstrožje kazni Angležu.

"Mbappejevo vedenje pri izvajanju enajstmetrovke proti Getafeju je nekaj, kar nekateri vidijo negotovost, sam pa lahko rečem, da vse skupaj vidimo kot dejanje odgovornosti in nesebičnosti. To, kar je storil Mbappe, je dejanje, ki ga zelo cenimo," je dejal Carlo Ancelotti. Odločitev, ki je na družabnih omrežjih sprožila val kritik nad Mbappejem, ki v letošnji sezoni prave forme še ni ujel, se še ni polegla. Navijači so prepričani, da se je nogometaš prestrašil, da bi ob morebitnem ponovnem zgrešenem golu požel še več neodobravanja. Spomnimo, na nedavni tekmi Lige prvakov, je bil ravno Mbappe tisti, ki je zgrešil enajstmetrovko proti Liverpoolu.

Veliko se je v zadnjem času razpravljalo tudi o sami kemiji v moštvu. Čeprav glavni akterji zavračajo kakršnakoli namigovanja o slabi energiji, pa so nekateri še vedno skeptični. Sedaj sta Anglež in Francoz z nekaj komičnega vložka pokazala, da stanje morda le ni tako resno, kot so nekateri prepričani. "Hiter pregled pri specialistu za nos," je Bellingham zapisal ob fotografiji, ki so jo v klubu objavili na spletu. Anglež se je pri tem pritožil nad vrtoglavico, preden je bil zamenjan in je odšel na klop.



"Trenutno smo v pozitivnem teku in verjamem, da bomo v Bilbau še boljši. Cilj je seveda zmagati in da bi to dosegli, moramo biti najboljši," je pred sredinim obračunom v domačem prvenstvu strasti pomiril tudi Ancelotti. "Dobro sem, še posebej, če ekipa kljub vsem težavam igra dobro. Borimo se," še doda. Predsednik Reala Florentino Perez meni, da je Ancelotti še vedno pravi človek za vodenje kluba, kljub vsem težavam ki jih pestijo. Torej zdi se, da bo kljub vsemu Italijan še ostal na Santiagu Bernabeu. Vodstvo kluba je očitno odločeno vztrajati pri nadvse uspešnem italijanskem trenerju, ki je že večkrat dokazal svojo kakovost. Najverjetneje se njegova nedavna izjava, tudi zaradi tega, ne zdi nič kaj preveč pretirana: "Najpomembnejše je, da bo Real Madrid prisoten na finalu Lige prvakov, ki bo tokrat v Münchnu."