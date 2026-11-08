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Nogomet

Bellingham in Rüdiger fizično obračunala s kadrom Valencie

Valencija, 08. 11. 2026 12.05 pred 1 uro 2 min branja 18

Avtor:
A.M.
Jude Bellingham in Antonio Rüdiger

Real Madrid je v 12. krogu španskega prvenstva v gosteh pri Valencii slavil z 0:3, dan po tekmi pa je veliko govora o dogajanju po koncu prvega polčasa, ko je v tunelu ob igrišču za nekaj trenutkov postalo zelo vroče.

Tunel, ki z zelenice vodi v notranjost stadiona Mestalla, je bil po koncu prvega polčasa tekme med Valencio in Real Madridom prizorišče fizičnega obračuna. "To ni prekršek, to je po pravilih, neverjetno," so besede, ki jih je proti stranskemu sodniku v tunelu vzklikal športni direktor netopirjev Braulio Vazquez.

Braulio Vazquez
Braulio Vazquez
FOTO: X

V tem trenutku je bilo na istem mestu že število domačih nogometašev, prišli pa so še trije gostujoči, med njimi Jude Bellingham, ki je nervoznega Vazqueza prijel za obleko in ga želel odriniti od stranskega sodnika. Sprva so posredovali igralci Valencie, nato pa so se vključili še trije varnostniki, ki so nogometaše Real Madrida začeli odrivati proti garderobam.

Po poročanju španskega časnika Marca je padlo več udarcev, Antonio Rüdiger pa naj bi enega od varnostnikov zadel v obraz. V vlogi mediatorja je deloval njegov obrambni partner Ibrahima Konate. "Umirite se," je fraza, ki jo je glasno ponavljal Francoz.

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Strasti so se nato polegle, varnostna služba pa je glavnega sodnika obvestila o napadu nemškega branilca. Valencia je naknadno poslala videoposnetek incidenta, ki pa ni bil vključen v sodniško poročilo. Delivec pravice se je v uradnem zapisniku osredotočil na proteste domačega športnega direktorja.

"Med polčasom je v tunelu, ki vodi do garderob, športni direktor Valencie Braulio Vazquez povzročil incident in se soočil z mojim prvim pomočnikom, katerega je večkrat ogovoril v razburjenem tonu," je med drugim zapisal Francisco Maeso.

Francisco Maeso na tekmi med Valencio in Real Madridom
Francisco Maeso na tekmi med Valencio in Real Madridom
FOTO: Profimedia

Kakšne, če sploh, bodo posledice, za zdaj še ni jasno. Če odmislimo incident, smo na Mestalli pospremili novo dominantno predstavo kraljevega kluba, ki se je z deseto prvenstveno zmago na vrhu lestvice vsaj začasno izenačil z Barcelono. Oba kluba sta pri 30 točkah, a je katalonski velikan odigral tekmo manj.

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KOMENTARJI18

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Brgolino
08. 11. 2026 13.14
Kaksen kpovn bo se reksl da je Barva kriva za to
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0 0
Virtom
08. 11. 2026 13.04
Bravoooo Real! Pot do 6 lovorik v sezoni💪🏻✊🏻.
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+1
1 0
štajerski janezek
08. 11. 2026 13.14
😁 spet pozabljaš da se sezona zaključuje pozno v maju :) lepo nedeljo prvak!
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0 0
Šumsko voče
08. 11. 2026 12.58
Saj se vidi poreklo
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-1
0 1
26250440
08. 11. 2026 12.36
Mal površno ste tole opisali..V pretep sta bila vključena tako Belingham,ki je dal klofuto varnostniku,kot Rudiger,ki je prav tako udaril varnostnika...Zanimivo,sodnik po tekmi ni prijavil nikogar od Reala,ampak samo športnega direktorja Valencie..Po pisanju medijev ima Valencia video posnetke in bo šla do konca s pritožbo..Že vnaprej vemo,da se belim smetem ne bo nič zgodilo..Banda lopovska prevarantska nekulturna...Smeti nevzgojene...
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-1
2 3
štajerski janezek
08. 11. 2026 12.38
Pa to je izkljucitev ne prijava... ce bi sodnik pravilno postopal. Kao ni videl 🤣🤣🤣
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-1
1 2
Virtom
08. 11. 2026 12.38
Rabiš robčke?
Odgovori
+0
2 2
Nejc Lola
08. 11. 2026 12.40
Haha pa ne zaradi solz ampak ker mu je prišlo ko je prebral naslov clanka🤣🤣👍👍
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+0
1 1
štajerski janezek
08. 11. 2026 12.40
Ti si jih ziher rabil po tekmi vceraj...
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+0
1 1
Nejc Lola
08. 11. 2026 12.47
Res je… od smeha ker sem se tako smejal kako enostavno je zmagal madrid
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-1
1 2
drimtim
08. 11. 2026 12.59
Zakaj bi prijavil če zanje sodi.Dokaz čist kot solza hejterja Barse.
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+2
2 0
Nejc Lola
08. 11. 2026 12.31
Super to je real madrid borbenost za vsako tekmo gremo dalje👍👍👍👍👍
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-1
2 3
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