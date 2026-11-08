Bellingham in Rüdiger fizično obračunala s kadrom Valencie

Tunel, ki z zelenice vodi v notranjost stadiona Mestalla, je bil po koncu prvega polčasa tekme med Valencio in Real Madridom prizorišče fizičnega obračuna. "To ni prekršek, to je po pravilih, neverjetno," so besede, ki jih je proti stranskemu sodniku v tunelu vzklikal športni direktor netopirjev Braulio Vazquez.

Braulio Vazquez FOTO: X

V tem trenutku je bilo na istem mestu že število domačih nogometašev, prišli pa so še trije gostujoči, med njimi Jude Bellingham, ki je nervoznega Vazqueza prijel za obleko in ga želel odriniti od stranskega sodnika. Sprva so posredovali igralci Valencie, nato pa so se vključili še trije varnostniki, ki so nogometaše Real Madrida začeli odrivati proti garderobam. Po poročanju španskega časnika Marca je padlo več udarcev, Antonio Rüdiger pa naj bi enega od varnostnikov zadel v obraz. V vlogi mediatorja je deloval njegov obrambni partner Ibrahima Konate. "Umirite se," je fraza, ki jo je glasno ponavljal Francoz.

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Strasti so se nato polegle, varnostna služba pa je glavnega sodnika obvestila o napadu nemškega branilca. Valencia je naknadno poslala videoposnetek incidenta, ki pa ni bil vključen v sodniško poročilo. Delivec pravice se je v uradnem zapisniku osredotočil na proteste domačega športnega direktorja. "Med polčasom je v tunelu, ki vodi do garderob, športni direktor Valencie Braulio Vazquez povzročil incident in se soočil z mojim prvim pomočnikom, katerega je večkrat ogovoril v razburjenem tonu," je med drugim zapisal Francisco Maeso.

Francisco Maeso na tekmi med Valencio in Real Madridom FOTO: Profimedia

Kakšne, če sploh, bodo posledice, za zdaj še ni jasno. Če odmislimo incident, smo na Mestalli pospremili novo dominantno predstavo kraljevega kluba, ki se je z deseto prvenstveno zmago na vrhu lestvice vsaj začasno izenačil z Barcelono. Oba kluba sta pri 30 točkah, a je katalonski velikan odigral tekmo manj.