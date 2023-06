Bellingham: Klicu Reala se nisem mogel upreti

Devetnajstletnik, ki bo v naslednjem desetletju in pol ena od največjih gonilnih sil angleške izbrane vrste, je presrečen, da se bo lahko učil od takšnih mojstrov nogometne igre, kot sta Luka Modrić in Toni Kroos. "Vse, kar sta omenjena nogometaša dosegla v svojih karierah, dovolj zgovorno priča o njuni kakovosti. Zame bo ena velika prednost, da se bom lahko učil od njiju. Glede na to, da vsi trije igramo na istem igralnem položaju vezista, se bomo lahko zelo lepo dopolnjevali. Vsakomur je precej lažje igrati, ko ima ob sebi največje mojstre nogometne igre. Bom pa, jasno, potreboval nekaj časa za prilagoditev na novo življenjsko in klubsko okolje," je izjemnima vezistoma Modriću in Kroosu polaskala nova (velika) pridobitev madridskega Reala.

Ni skrivnost, da sta se poleg Reala za Bellinghamove usluge močno ogrela tudi Manchester City in Liverpool. "Poglejte, ko mi je oče povedal za zanimanje Reala, denar ni odigral ključne vloge pri končni odločitvi. Kot sem že prej dejal, že sam interes tako uglednega kluba je sam po sebi klic, ki se mu preprosto nisem mogel upreti. Verjamem, da bom lahko v Madridu še bolj napredoval, izpopolnil svojo igro in postopoma odpravljal pomanjkljivosti. Počaščen sem, da so se zame zanimali tako veliki klubi, a brez pretiranega razmišljanja je kocka zelo hitro padla na Real," je ponovil že izrečeno Jude Bellingham.