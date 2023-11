Bellingham: Ko sem bil majhen, sem raje nabiral marjetice za svojo mamo

Jude Bellingham, 20-letni Anglež, navdušuje nogometno javnost. Odkar je poleti iz Borussie Dortmund prestopil v Real Madrid, se zdi, da se je njegova nogometna kariera začela strmo vzpenjati. Kako tudi ne, saj je, odkar igra v španskem prvenstvu, prejel nagrado za najboljšega nogometaša galaktikov avgusta, septembra in zdaj še oktobra. Njegov talent seveda ni ostal neopažen, v ponedeljek je namreč prejel tudi nagrado za najboljšega mladega nogometaša do 21 let. Mladenič je za francoski časnik L' Equipe spregovoril o svojem popolnem nogometnem življenju.

icon-expand Jude Bellingham je prejel nagrado za najboljšega mladega nogometaša do 21 let. FOTO: AP

Jude Bellingham navdušuje vse. Odkar se je preselil na Pirenejski polotok, je v 10 nastopih v španskem prvenstvu ravno tolikokrat tudi zatresel mrežo nasprotnika, pri tem pa prispeval še dve asistenci. V elitnem tekmovanju Lige prvakov je na treh tekmah ravno tako zadel trikrat in prispeval eno podajo. Neverjetna statistika, ki jo je pred tem dosegel le eden in edini Cristiano Ronaldo. "Sem precej samozavesten, a tako dobrega začetka sezone nisem pričakoval," je dejal pred časom. "V tej fazi si ne morem želeti več." Nad novo senzacijo Madridčanov je bil seveda navdušen tudi trener Carlo Ancelotti: "Njegov začetek sezone je bil za nas presenečenje v vseh pogledih. Nihče ni pričakoval, da bo tako zadeval." Njegova preobrazba v serijskega strelca, potem ko se je iz Borussie Dortmund preselil v Španijo, mu je hitro dodelila novo vlogo, vlogo vodje ekipe. Za primerjavo, v prejšnji sezoni je na 42 tekmah mrežo zatresel 14-krat. "Moje otroške sanje so bile igranje za Anglijo. Vedno je bilo tako. Če bi mi takrat kdo dejal, da bom tri leta preživel v Nemčiji, potem pa odšel v Španijo, ne da bi sploh kdaj igral v Premier ligi, bi se mi to zdelo šokantno," pripoveduje. Toda več kot očitno se na tujem dobro znajde, vsa pozornost, ki jo prejema zadnje čase, pa mu tudi ne škoduje, večkrat so ga že označili za zrelejšega od let, ki jih šteje:"Videl sem, kako je ljudi, ki so mi bili zelo blizu, zaneslo v napačno smer. Če ljubiš nogomet samo zaradi igre, zaradi športa samega, potem boš nagrajen. Če igraš zgolj za pozornost in slavo, mislim, da to ni pravi način."

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Kdo so njegovi idoli in kaj je bil glavni vzrok, da je vzljubil nogomet? "Sprva mi nogomet ni bil všeč, vem, da se morda sliši neverjetno, ker če bi mi sedaj kdo to vzel, bi se mi zmešalo. Starši name niso nikoli pritiskali. Oče, nekdanji nogometaš, me je vozil na svoje treninge, kjer sem se igral na travi, vedno mi je dejal, če se želiš igrati skrivalnice ali nabirati rože (svoji mami sem večkrat nabral šopek marjetic), to počni. Ja, kot otrok sem bil svoboden, dokler sem bil seveda priden," simpatično pripomni. "Moj oče je imel majico Zidana, ni bila original, ker je bila kupljena na plaži. Nosil jo je povsod, pogosto tudi doma. Nekega dne sem ga vprašal, kdo je to. Rekel mi je, naj pogledam na spletu. Od takrat se nisem ustavil. Zidane je bil igralec, kakršen sem si želel postati tudi sam. Imel sem to srečo, da sem ga srečal na finalu Lige prvakov med Real Madridom in Liverpoolom leta 2022. Bil sem kot majhen otrok z velikimi očmi. On je tako skromen za nekoga, ki je dosegel toliko, takšne uspehe." Na majici Bellinghama je izpisana številka 5, takšna, ki jo je včasih nosil tudi Francoz: "To je seveda velik poklon. Toda kljub vsemu moram reči, da želim slediti svoji lastni poti. To številko bom poskusil oblikovati po svoje in narediti, kar si želim, Realovo moderno številko 5."

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Kako bi opisal svoje prve dni v Madridu? "Bil sem malo pod stresom, ko sem prvič vstopil v slačilnico galaktikov. Nikoli nisem bil zvezdnik. A ko prideš sem, je ob vseh njihovih uspehih težko ne pomisliti na to, vau, to je vrhunec nogometa. Nato sem spoznal, da so povsem normalni fantje, ki ti pomagajo, da se počutiš dobro. Zelo so skromni. To je zame odlična lekcija. Ne glede na to, kako uspešen si, ne glede na to, kaj vse si osvojil, si lahko še vedno človek. In takšni so ti fantje, navdihujoči kot nogometaši in kot osebe." Kako je bilo na prvi tekmi? "Tega ne znam opisati. Gre za uresničene sanje. Ta majica je tako znana vsem. Ko jo oblečete, se skoraj počutite tako, kot da nosite obleko superjunaka. Gre za privilegij, veliko čast. Moraš igrati na določeni ravni, da to "prenašaš" iz tedna v teden." Se počuti posebnega? "Včasih se počutim nekoliko edinstveno, res je. Morda na to nekoliko vpliva moja starost, ljudje me radi spominjajo na to, koliko sem zares star, kako mlad sem. Da je včasih treba stvari počasi ... Včasih tako samo sedim in razmišljam, gre mi kar dobro, ja. Toda ko nogomet jemlješ dan za dnem, z zavedanjem, da moraš biti vsak dan boljši, potem se bolj osredotočaš na negativne vidike, ki potrebujejo izboljšavo. Takšen sem, tako sem bil vzgojen," še pove.