Bellingham Mourinhu: Oprosti za to, moja mama te obožuje že leta!

Real Madrid je v soboto zvečer na Wembleyju osvojil že 15. lovoriko elitne Lige prvakov. Čarobno noč v Londonu so igralci izkoristili za slavje in veselje, toda preden so zapustili zelenice, so nekaj trenutkov namenili tistim, ki so zaslužni za njihove največje uspehe. Jude Bellingham, ki je že prvo leta pri kraljevem klubu osvojil to najbolj želeno lovoriko, se je na prav poseben način zahvalil svoji mami. "Oprosti za to, moja mama te obožuje že leta," so bile besede, ki jih je namenil Joseju Mourinhu, potem ko ga je prosil za spominsko fotografijo s svojo mamo.

OGLAS

Bellingham FOTO: X icon-expand

Jude Bellingham je po zmagi Real Madrida nad Borussio Dortmund v velikem finalu Lige prvakov na prav poseben način razkril "zaljubljenost" njegove mame v enega in edinega Joseja Mourinha. Slavnega Portugalca je prosil, naj se fotografira z njegovo mamo, medtem ko je ta opravljal dolžnosti za TNT Sports. Med proslavljanjem je nogometaš svoji mami Denise najprej ovil medaljo okoli vratu, potem pa je prisotnim razkril, da je velika ljubiteljica skrivnostnega menedžerja ter da ji je že nekaj časa všeč.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

"Oprosti za to, moja mama te obožuje že leta," so bile besede Bellinghama, ki jih je napol v šali namenil Mourinhu. Slednji je bil več kot pripravljen ustreči njegovi prošnji in tako so nastali zanimivi posnetki in fotografije, ki so takoj preplavili svetovni splet. 20-letnik je svojo debitantsko sezono v Španiji zaključil več kot v slogu, za ta uspeh pa je zagotovo najbolj zaslužna njegova družina. Juda so na tekmi poleg mame podpirali tudi oče Mark in mlajši brat Jobe. Kako pomemben del njegove kariere so, so pokazali že pred začetkom tekme, na katero so pripotovali kar pet ur prej, da bi bili del tega vzdušja. Anglež ima pred vsako tekmo svoj ritual, kjer se 'vizualizira' na igrišču in zdelo se je, da je to naredil tudi pred začetkom sobotnega spektakla.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

"Tako se počutim mirnejšega, vem, kje bom na igrišču," je Bellingham dejal za TNT Sports. "To je nekaj, kar počnem že od vedno. Zahvaljujoč temu, vstopam v tekmo mirnih živcev in pripravljen na vse. Tega so me naučili kot majhnega in to prakticiram še zdaj."

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Tudi Portugalec je o Bellinghamovi družini še pred začetkom tekme govoril z izbranimi besedami: "Poseben igralec, posebna družina. Morali bi jih videti, ko so tam. Ne iščejo kamer, ne iščejo VIP prostorov. Tam so zgolj zato, da podpirajo svojega otroka. Na skromen način. To je zares čudovito. Družina je vse, za njih igramo, sploh v takšnih trenutkih. Igramo za ljudi, ki nas imajo radi in nas podpirajo."

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči