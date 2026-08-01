Bellingham po dolgem času slavil zmago proti Barceloni

Jude Bellingham ima v domačem Birminghamu še vedno status ljubljenca dela mesta, ki pesti stiska za Modre. Anglež je za svoj matični klub debitiral pri rosnih 16 letih ter odigral ključno vlogo pri ohranitvi Birminghama v drugi angleški ligi. Pri klubu so mu za njegov doprinos namenili posebno čast, ki je v nogometnem svetu redko videna. Še kot mladoletnemu nogometašu so upokojili njegovo številko 22 in tako poskrbeli, da bo priimek Bellingham za vedno vpisan v zgodovino kluba iz osrednjega dela Anglije.
Prav nič ni presenetljivo torej, da so tribune stadiona St Andrews na petkovi prijateljski tekmi z Barcelono z aplavzom nagradile zdaj 23-letnega zvezdnika madridskega Reala, ki je pesti seveda stiskal za Angleže. Ob polčasu si je nadel tudi Birminghamov dres za prihajajočo sezono in tako še dodatno popihal na dušo navijačem svojega otroškega kluba. Ti so po izvajanju enajstmetrovk slavili "veliko" zmago nad Barcelono, ki je prijateljsko srečanje igrala s popolnoma prevetreno zasedbo.
Svoj debi v katalonskih barvah je dobil novinec Karim Adeyemi, ki pa s svojimi prvimi 45 minutami ni navdušil. Pri blaugrani je še najbolj izstopal Hamza Abdelkarim. Mladi, šele 18-letni Egipčan, ki je za faraone igral tudi na minulem svetovnem prvenstvu, je dosegel oba zadetka Kataloncev in tako resno opozoril nase. Tekmo je začel tudi 16-letni Ebrima Tunkara, ki pri Barceloni velja morda za najbolj nadobudnega mladega nogometaša. Za fanta rojenega leta 2010, pa preseneča predvsem s svojimi izjemnimi fizičnimi predispozicijami. V napadu je začel Shane Kluivert, najmlajši sin legendarnega nizozemskega napadalca Patricka Kluiverta.
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