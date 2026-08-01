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Nogomet

Bellingham po dolgem času slavil zmago proti Barceloni

Birmingham, 01. 08. 2026 11.37 pred 43 minutami 2 min branja 1

Avtor:
Lu.M
Jude Bellingham

Nogometni javnosti se je prvič pred začetkom nove sezone predstavila tudi Barcelona. Blaugrana je po izvajanju enajstmetrovk klonila proti Birminghamu, ki je imel na domačem stadionu St Andrews bučno podporo domačega občinstva. Na tribunah svojega matičnega kluba je bil tudi zvezdnik madridskega Reala, ki je z velikim veseljem pozdravil zmago angleškega drugoligaša.

Jude Bellingham na prijateljski tekmi med Barcelono in Birminghamom
Jude Bellingham na prijateljski tekmi med Barcelono in Birminghamom
FOTO: Profimedia

Jude Bellingham ima v domačem Birminghamu še vedno status ljubljenca dela mesta, ki pesti stiska za Modre. Anglež je za svoj matični klub debitiral pri rosnih 16 letih ter odigral ključno vlogo pri ohranitvi Birminghama v drugi angleški ligi. Pri klubu so mu za njegov doprinos namenili posebno čast, ki je v nogometnem svetu redko videna. Še kot mladoletnemu nogometašu so upokojili njegovo številko 22 in tako poskrbeli, da bo priimek Bellingham za vedno vpisan v zgodovino kluba iz osrednjega dela Anglije.

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Prav nič ni presenetljivo torej, da so tribune stadiona St Andrews na petkovi prijateljski tekmi z Barcelono z aplavzom nagradile zdaj 23-letnega zvezdnika madridskega Reala, ki je pesti seveda stiskal za Angleže. Ob polčasu si je nadel tudi Birminghamov dres za prihajajočo sezono in tako še dodatno popihal na dušo navijačem svojega otroškega kluba. Ti so po izvajanju enajstmetrovk slavili "veliko" zmago nad Barcelono, ki je prijateljsko srečanje igrala s popolnoma prevetreno zasedbo.

Hamza Abdelkarim je zabil prva dva gola v dresu članske zasedbe Barcelone
Hamza Abdelkarim je zabil prva dva gola v dresu članske zasedbe Barcelone
FOTO: Profimedia

Svoj debi v katalonskih barvah je dobil novinec Karim Adeyemi, ki pa s svojimi prvimi 45 minutami ni navdušil. Pri blaugrani je še najbolj izstopal Hamza Abdelkarim. Mladi, šele 18-letni Egipčan, ki je za faraone igral tudi na minulem svetovnem prvenstvu, je dosegel oba zadetka Kataloncev in tako resno opozoril nase. Tekmo je začel tudi 16-letni Ebrima Tunkara, ki pri Barceloni velja morda za najbolj nadobudnega mladega nogometaša. Za fanta rojenega leta 2010, pa preseneča predvsem s svojimi izjemnimi fizičnimi predispozicijami. V napadu je začel Shane Kluivert, najmlajši sin legendarnega nizozemskega napadalca Patricka Kluiverta.

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KOMENTARJI1

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Kolllerik
01. 08. 2026 12.12
Marsikaj smo lahko videli včeraj. Predvsem pravo plejado novih Barcinih sil. Od prve postave si bli noter za en čas samo Tik, Roony, Christensen in Martin. Vsi ostali bolj ali manj novinci. Hamze dokazuje, da je klasa, Barca je lahko vesela, da ga ima. Tudi oni levi napadalni, Fernandez se mi zdi. Škoda tam v zadnjih minutah. Angleže je vsaj dvakrat rešil vratar, pa odboj žoge izpred praznega gola.... Barca bi si z tistim svojim otroškim vrtcem definitivno zaslužila zmago. No, se je vsaj Judek po dolgem dolgem cajtu poveselil po tistih penalih, če se že z Realom ne more 😁
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