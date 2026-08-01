Bellingham po dolgem času slavil zmago proti Barceloni

Jude Bellingham na prijateljski tekmi med Barcelono in Birminghamom FOTO: Profimedia

Jude Bellingham ima v domačem Birminghamu še vedno status ljubljenca dela mesta, ki pesti stiska za Modre. Anglež je za svoj matični klub debitiral pri rosnih 16 letih ter odigral ključno vlogo pri ohranitvi Birminghama v drugi angleški ligi. Pri klubu so mu za njegov doprinos namenili posebno čast, ki je v nogometnem svetu redko videna. Še kot mladoletnemu nogometašu so upokojili njegovo številko 22 in tako poskrbeli, da bo priimek Bellingham za vedno vpisan v zgodovino kluba iz osrednjega dela Anglije.

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Prav nič ni presenetljivo torej, da so tribune stadiona St Andrews na petkovi prijateljski tekmi z Barcelono z aplavzom nagradile zdaj 23-letnega zvezdnika madridskega Reala, ki je pesti seveda stiskal za Angleže. Ob polčasu si je nadel tudi Birminghamov dres za prihajajočo sezono in tako še dodatno popihal na dušo navijačem svojega otroškega kluba. Ti so po izvajanju enajstmetrovk slavili "veliko" zmago nad Barcelono, ki je prijateljsko srečanje igrala s popolnoma prevetreno zasedbo.

Hamza Abdelkarim je zabil prva dva gola v dresu članske zasedbe Barcelone FOTO: Profimedia