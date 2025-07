Bellingham na operacijo, Vazquez se poslavlja

Vezist Reala Madrida Jude Bellingham bo po operaciji leve rame odsoten od dva do štiri mesece, so pred operacijo angleškega nogometaša v Londonu povedali zdravstveni strokovnjaki. Še za eno novico so poskrbeli v Madridu in sicer, da bo branilec Lucas Vazquez zapustil klub. Po izteku pogodbe ob koncu pretekle sezone so z njim sklenili le še kratkoročno podaljšanje, da bi lahko nastopil na svetovnem klubskem prvenstvu, ki je to poletje potekalo v ZDA