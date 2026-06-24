Bellingham po remiju z Gano: 'Nisem bil igralec tekme, oni si to bolj zaslužijo'

Angleška reprezentanca je imela žogo v svoji posesti kar 78,8 odstotka časa. Še nobena reprezentanca na svetovnih prvenstvih od leta 1966 ni imela tako visoke posesti žoge brez zabitega gola. Anglija je kar 19-krat ustrelila proti golu nasprotnikov, a pri zgolj treh strelih je moral žogo ustaviti vratar Gane. Na drugi strani so Ganci le dvakrat ustrelili proti golu angleške reprezentance, celoten obračun pa so bili izjemno osredotočeni in taktično disciplinirani. Po obračunu so tudi v taboru Angležev priznali, da so bili nasprotniki izjemno težek tekmec.
"Gani moramo priznati, da je bila zelo kompaktna. Ko niso imeli žoge v svoji posesti, so igrali v formaciji 5-4-1. Težko je, ker imajo dobre igralce in ta tekma nikoli ne bi mogla biti lahka," je po tekmi dejal vezist Anglije Declan Rice. "Kar se je zgodilo, sem predvidel, ker sem vedel, da bo težka tekma," je dodal selektor Anglije Thomas Tuchel.
Jude Bellingham je šel še korak dlje. Čeprav je s strani Fife prejel nagrado za najboljšega igralca tekme, se z izbiro organizatorjev ni strinjal. "Če sem iskren, si te nagrade nisem zaslužil. Moral bi jo prejeti eden od njihovih fantov, ki so se branili zelo dobro. Imel sem nekaj dobrih trenutkov, ampak težko je bilo igrati dobro. Hvaležen sem vsem, ki so glasovali zame, ampak prejeti bi jo moral eden od njih. Dobro je. Igrali so za neodločen izid, ki bi jim omogočil napredovanje, kar je pošteno," je dejal zvezdnik Real Madrida.
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