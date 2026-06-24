Bellingham po remiju z Gano: 'Nisem bil igralec tekme, oni si to bolj zaslužijo'

Angleška reprezentanca je imela žogo v svoji posesti kar 78,8 odstotka časa. Še nobena reprezentanca na svetovnih prvenstvih od leta 1966 ni imela tako visoke posesti žoge brez zabitega gola. Anglija je kar 19-krat ustrelila proti golu nasprotnikov, a pri zgolj treh strelih je moral žogo ustaviti vratar Gane. Na drugi strani so Ganci le dvakrat ustrelili proti golu angleške reprezentance, celoten obračun pa so bili izjemno osredotočeni in taktično disciplinirani. Po obračunu so tudi v taboru Angležev priznali, da so bili nasprotniki izjemno težek tekmec.

Jude Bellingham in Jonas Adjetey FOTO: Profimedia

"Gani moramo priznati, da je bila zelo kompaktna. Ko niso imeli žoge v svoji posesti, so igrali v formaciji 5-4-1. Težko je, ker imajo dobre igralce in ta tekma nikoli ne bi mogla biti lahka," je po tekmi dejal vezist Anglije Declan Rice. "Kar se je zgodilo, sem predvidel, ker sem vedel, da bo težka tekma," je dodal selektor Anglije Thomas Tuchel.