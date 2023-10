Bellingham po 'šolanju' Barcelone: Nisem igral najbolje

Na sobotnem El clasicu je Real Madrid po zaostanku 1:0 v gosteh premagal večnega tekmeca Barcelono z rezultatom 2:1. Junak srečanja je bil trenutno neustavljivi Jude Bellingham, ki je dosegel oba zadetka svojega moštva. Po srečanju so bili nogometaši Barcelone pričakovano razočarani, deloma pa tudi jezni na sodnike in soigralce. Pri Realu se je (seveda) vse vrtelo okoli mladega Angleža.

Jude Bellingham je po junaški predstavi na svojem prvem obračunu velikih tekmecev prišel do zavidanja vrednega izkupička: 13 zadetkov na svojih prvih 13 tekmah v dresu belega baleta. Čeprav je Barcelona poleg zadetka tudi dvakrat zatresla okvir vrat Kepe Arrizabalage, je Bellingham z edinima streloma proti vratom Marca-Andreja ter Stegna navijače blaugrane iz delirija potisnil v obup.

Francoski nogometaš Aurelien Tchouameni, igralec sredine igrišča pri Realu iz Madrida, si je na El clasicu zlomil kost v stopalu.

To mu je uspelo na tekmi, na kateri po lastnem mnenju ni blestel. "Danes nisem igral najbolje, ampak včasih ni pomembno, da vsakič, ko se dotakneš žoge, narediš nekaj posebnega. Bolj pomembna je povezava s soigralci. Pomembno je doprinesti skupini. Bil sem na pravem mestu in takoj, ko sem se dotaknil žoge, sem vedel, da bom dosegel zadetek," je svojo predstavo na vročem derbiju opisal trenutno najboljši mladi nogometaš na svetu. To potrjuje tudi poročanje španskih medijev, da bo nagrado "Zlati deček" (Golden Boy) letos osvojil prav on. Tako bi postal prvi igralec Reala v zgodovini, ki bi mu to uspelo. Za nagrado se je potegoval tudi slovenski nogometaš Benjamin Šeško.

icon-expand Jude Bellingham FOTO: AP

Nasprotujoči se zgodbi dveh nadarjenih mladeničev "Trenutno mi vse uspeva. Dobro se pripravljam na tekme, dobro treniram, učim se od soigralcev in trenerjev, kar si najbolj želim," je o svojem prilagajanju na klub, ki ga je okrepil pred nekaj meseci, dejal nekdanji član Birminghama in Borussie iz Dortmunda. Bellingham ni bil edini mladi igralec na zelenici. V prvi postavi Barcelone je tekmo začel 19-letni Gavi, ki po bolečem porazu ni skrival razočaranja. "Tekmo odločajo podrobnosti. Mislim, da je njihov prvi gol naredil razliko. Do tega trenutka smo imeli tekmo pod nadzorom, ampak ne smemo se toliko ukvarjati s takimi dogodki. Na koncu smo razpadli zaradi njegovega prvega zadetka. Tekmo zapuščamo z zelo slabimi občutki, vsaj jaz osebno, ker smo si od začetka do konca tekme zaslužili zmago," je dejal mladi up Barcelone.

Statistika tekme Barcelona – Real Madrid FOTO: Sofascore.com

Jeza in razočaranje v Madridu Pri domačem moštvu so po tekmi imeli veliko za povedati o domnevnem prekršku Aureliena Tchouamenija nad branilcem Barcelone Ronaldom Araujom, ki bi po njihovem mnenju moral biti kaznovan z enajstmetrovko. "Šel sem proti žogi in poskušal akcijo zaključiti, ko me je Tchouameni potegnil nazaj. Če tega ne bi storil, bi se lahko dotaknil žoge. Menim, da je to bila enajstmetrovka ali vsaj dogodek, vreden pregleda (v VAR sobi), ampak to je odločitev sodnika in mi moramo nadaljevati. Žalostno je, ker je bila velika priložnost za povečanje prednosti na 2:0," je o incidentu dejal Araujo.

