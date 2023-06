Bellingham se iz Dortmunda seli v Real

To pa je le začetna vrednost, saj bi lahko z različnimi bonusi ob morebitnih uspehih v naslednjih šestih sezonah ta vsota narasla na 130 milijonov evrov, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Dortmund je sicer dodal, da formalnega podpisa še ni, so se pa igralec in oba kluba že dogovorili za prestop. V Dortmundu je imel sicer 19-letnik, ki je v Nemčijo prišel leta 2020 iz Birminghama, pogodbo še do leta 2025. Po novem bo član Reala do leta 2029. Kot dodaja dpa, je bil Bellingham v tej sezoni na seznamu prestopnih želja številnih klubov, tudi v domovini, a se je nazadnje odločil za selitev v Madrid.