Bellingham prehitel Ronalda: 'Tega ni nihče pričakoval'

Ancelotti zelo zadovoljen z začetkom sezone

To je bila sicer četrta zmaga v nizu za Ancelottijeve varovance. V prvenstvu so brez prejetega gola ugnali Las Palmas, Girono in Osasuno, pri čemer so dosegli kar devet zadetkov. Sredi tedna so bili uspešni še v Ligi prvakov, ko so s 3:2 slavili na vročem gostovanju v Neaplju. Zaenkrat ima Real v tej sezoni le en poraz, in sicer ga je v prvenstvu ugnal mestni tekmec Atletico.

"Moramo biti zadovoljni. Imeli smo veliko problemov, a smo jih uspešno prebrodili. Glede na vse težave smo res dobro začeli sezono, a ritem je hud, zato moramo razmišljati o naslednjih izzivih. Pred nami so tri zelo zahtevne tekme," je po zmagi nad Osasuno še razmišljal Ancelotti. Beli balet bo po reprezentančnem premoru gostoval pri Sevilli, potem ga v Ligi prvakov čaka portugalska Braga, 28. oktobra pa sledi prvi El Clasico sezone v Barceloni.