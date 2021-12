Bellingham se je zaradi pripomb o sodniku znašel v preiskavi nemške nogometne zveze

"Lahko pogledamo veliko odločitev na tej tekmi. Kaj pa pričakujete, če največjo tekmo v Nemčiji sodi nekdo, ki je že bil vpleten v škandal prirejanja izidov?" je Jude Bellingham po tekmi dajal za kanal Viaplay . Angleža je najbolj razburilo dogajanje ob odločilnem zadetku, ko je sodnik po ogledu posnetka posredovanje domačega branilca Matsa Hummelsa ocenil kot igranje z roko in dosodil enajstmetrovko, ki jo je Robert Lewandowski spremenil v gol za 3:2.

DFB zdaj namerava vprašati 18-letnega angleškega nogometaša, kaj je mislil s to pripombo, disciplinska komisija pa bo nato odločila, ali obstajajo razlogi za kazen.

Kot pojasnjujejo, je ozadje pripombe vloga Zwayerja kot 23-letnega stranskega sodnika, vpletenega v afero Robert Hoyzer. Slednji je pred leti dobil zaporno kazen zaradi prirejanja izidov, Zwayer pa je bil suspendiran za šest mesecev, ker je vedel za njegovo početje, a ga ni prijavil. Nikoli pa mu niso dokazali, da bi bil sam vpleten v nečedne posle.

V Dortmundu so zatrdili, da bodo podprli svojega igralca. "Kar je rekel, ni narobe, čeprav mu tega ne bi bilo treba reči. To so čustva 18-letnika. Nikogar ni užalil, le povedal je dejstvo," je o tej temi dejal direktor Borussie Hans-Joachim Watzke.