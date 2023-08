Bellingham znova junak Reala, ki ostaja stoodstoten

Galaktiki so v Vigu večji del tekme prevladovali, vendar je domača Celta na koncu imela celo več strelov na vrata nasprotnika. Nekajkrat se je moral izkazati Kepa Arrizabalaga, ki je svoje delo opravil odlično, zadržal mrežo nedotaknjeno in tako tlakoval pot do nove, še tretje zmage Reala.