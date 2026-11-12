Med najboljšimi na svetu, a ne zna kuhati in voziti

Če kdo ve, kako se je nositi s pritiskom, potem je to prav gotovo Jude Bellingham. Že v zgodnjih najstniških letih so ga razglasili za naslednjo "veliko stvar" angleškega nogometa. Ta naziv je doslej upravičil povsod, kjer je igral. Najprej pri Birminghamu, kjer so pri 17 letih upokojili njegovo številko, nato v dresu Borussie Dortmund in od leta 2023 še pri Real Madridu. V tem času je za Anglijo zbral že neverjetnih 60 nastopov.

A blišč in milijoni, ki jih prinaša vrhunski nogomet, so le del zgodbe. "V nogometnem kontekstu se počutim odraslega, ker sem odigral že skoraj 400 tekem, v kontekstu življenja pa niti slučajno," je Bellingham priznal v intervjuju za revijo Vogue.

Razkril je, da je zaradi popolnega posvečanja nogometu od malih nog zapostavil nekatere manj atraktivne, a zato toliko bolj življenjske aspekte vsakdana.

"Ne znam kuhati in nimam vozniškega izpita. Dober sem v tem, kar počnem. Kaj pa v vsem ostalem? Ne ravno. Zanašam se na starše in prijatelje. Imam kuharja, čistilko ... Vsak dan trdo garam, zato sem zapostavil nekaj najbolj osnovnih stvari," je dodal 23-letni Anglež.