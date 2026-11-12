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Nogomet

Med najboljšimi na svetu, a ne zna kuhati in voziti

London, 12. 11. 2026 09.44 pred 56 minutami 2 min branja 3

Avtor:
J.B.
Jude Bellingham

Pri 23 letih ima Jude Bellingham za seboj že marsikaj. Z Realom je osvojil Ligo prvakov, v dresu angleške reprezentance je na svojih plečih (večkrat) nosil upe 60 milijonov rojakov. Nedavno pa je odprl dušo in priznal, da se niti slučajno ne počuti tako dozorelega, kot bi lahko sklepali po njegovih predstavah. Odprl je temo, ki je v svetu profesionalnega športa prepogosto tabu.

156 tekem, 51 golov in 37 asistenc je za Real Madrid zbral Jude Bellingham.
156 tekem, 51 golov in 37 asistenc je za Real Madrid zbral Jude Bellingham.
FOTO: Profimedia

Če kdo ve, kako se je nositi s pritiskom, potem je to prav gotovo Jude Bellingham. Že v zgodnjih najstniških letih so ga razglasili za naslednjo "veliko stvar" angleškega nogometa. Ta naziv je doslej upravičil povsod, kjer je igral. Najprej pri Birminghamu, kjer so pri 17 letih upokojili njegovo številko, nato v dresu Borussie Dortmund in od leta 2023 še pri Real Madridu. V tem času je za Anglijo zbral že neverjetnih 60 nastopov.

A blišč in milijoni, ki jih prinaša vrhunski nogomet, so le del zgodbe. "V nogometnem kontekstu se počutim odraslega, ker sem odigral že skoraj 400 tekem, v kontekstu življenja pa niti slučajno," je Bellingham priznal v intervjuju za revijo Vogue.

Razkril je, da je zaradi popolnega posvečanja nogometu od malih nog zapostavil nekatere manj atraktivne, a zato toliko bolj življenjske aspekte vsakdana. 

"Ne znam kuhati in nimam vozniškega izpita. Dober sem v tem, kar počnem. Kaj pa v vsem ostalem? Ne ravno. Zanašam se na starše in prijatelje. Imam kuharja, čistilko ... Vsak dan trdo garam, zato sem zapostavil nekaj najbolj osnovnih stvari," je dodal 23-letni Anglež.

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Iskreno priznanje ali le PR poteza?

Odzivi na njegovo "priznanje" so različni. Nekateri pozdravljajo, da je odprl dušo in odkrito spregovoril o "težavah" vsakdana vrhunskih športnikov, po drugi strani pa so še glasnejši postali tisti, ki Bellinghamu očitajo, da svoje besede pogosto izkorišča za samopromocijo.

Bellingham je že odgovarjal na te očitke. "Vedno sem se dobro počutil v pogovorih z ostalimi. Že v šoli so me zanimale razprave. Ne govorim samo zato, da bi me ljudje slišali. Želim, da me ljudje tudi razumejo," je dejal. "Vsi imajo občutek, da sem skozi odraščanje prestal veliko PR urjenja, a to ne drži. Ne vem, kaj ljudje vedo o delu v nogometnih akademijah, ampak pri desetih letih te zagotovo ne učijo nastopanja pred mikrofoni."

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KOMENTARJI3

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Morgoth
12. 11. 2026 11.08
Tudi brati in pisati ne zna.
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+1
1 0
Performer999
12. 11. 2026 11.00
Kako nima izpita, če ga pa snemajo kako pride v trening camp v svojem avtu?
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+1
1 0
zlevicosibrišem
12. 11. 2026 10.26
Tudi moja žena ne zna ravno kuhati in voziti, je pa drugje spretna :)
Odgovori
-1
0 1
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