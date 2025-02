Bellinghamov 'odj...i' ali 'je...i se' buri duhove: bo Anglež 'na hladnem' kar 12 tekem?

"Če si dobro ogledate počasni posnetek celotne situacije, hitro ugotovite, da navedbe uradnega zapisnika tekme nikakor ne držijo. Jasno se vidi, da nisem želel nikogar užaliti, sploh pa ne glavnega sodnika, saj kletvica 'odj...i' ni bila namenjena njemu. To sem izrekel v jezi samemu sebi, gre za čisto napako sodnika Montera," pa je o incidentu na tekmi med Osasuno in Realom dejal izključeni Jude Bellingham.

Ta incident se je zgodil v zaključku prvega polčasa, natančneje v 39. minuti, pri vodstvu belega baleta z 0:1. Na koncu so se morali varovanci trenerja Carla Ancelottija zadovoljiti zgolj s točko. "Obračam ti se s spoštovanjem, odj...i," trdijo pri Movistar +, platformi, ki vsak konec tedna skrbi za prenose tekem španskega nogometnega državnega prvenstva, da so bile prave besede Juda Bellinghama v smeri glavnega sodnika tekme Munuera Montera , ki ni predolgo čakal z dodelitvijo rdečega kartona očitno nervoznemu angleškemu zvezdniku.

V taboru aktualnih španskih državnih prvakov so si enotni, da je glavni sodnik prvenstvenega obračuna med Osasuno in madridskim Realom Munuer Montero napačno razumel kletvico v angleškem jeziku, domnevno namenjeno prav njemu.

Po izključitvi je celotno moštvo aktualnih španskih prvakov obkrožilo Montera, ki je (po svoje) razumel, da mu je Bellingham zabrusil 'je...i se', in mu želelo dopovedati, da je napačno slišal izgovorjene besede v angleškem jeziku. Montero je nato k sebi poklical Luko Modrića in mu pojasnil, kaj naj bi mi rekel sicer izvrstni vezist, prekaljeni 40-letni Zadrčan pa je bil žal prepozen v želji po spremembi sodnikove odločitve, saj je bil njegov soigralec že predčasno poslan v slačilnico.

"Menim, da je sodnik napačno razumel angleške besede. Jude mu ni rekel 'je...i se', temveč 'odj...i', kar pa je velika razlika," je na temo izključitve med drugim povedal nezadovoljni strateg Reala Carlo Ancelotti. Kakšna kazen bo doletela Bellinghama bo odvisno od tega, kaj bo upoštevala (besede sodnika ali televizijski posnetek, op. p.) disciplinska komisija La lige. Če je Anglež užalil in s tem prekoračil mejo disciplinskega pravilnika španske nogometne zveze, mu grozi od štiri do kar 12 tekem prepovedi igranja. V kolikor pa se izkaže, da je v tem primeru šlo za omalovaževanje in ne za grobo žalitev Montera, bo Bellingham najverjetneje deležen kazni prepovedi igranja od dveh do treh tekem.