Rieri se smeji: v knežjem mestu še reprezentančni napadalec

Vitalij Lisakovič, ki bo okrepil napadalni del ekipe, je bil nazadnje član ruske Baltike, sicer pa je produkt nogometne akademije Soligorska. V drugi polovici sezone 2017/18 se je prvič podal na tuje in kot posojeni nogometaš okrepil drugo ekipo zagrebškega Dinama, so zapisali Celjani.

Belorus, ki je za izbrano vrsto zbral 26 nastopov in šest golov, je nato v hrvaški ligi kot posojen igral še za Rudeš in Varaždin, nato pa prestopil v Rusijo k moskovski Lokomotivi. V sezoni in pol je zanjo zbral 53 nastopov, pet zadetkov in sedem asistenc.

Zatem se je preselil v Kazan, kjer je v sezoni 2022/23 z 10 zadetki imel svojo najboljšo statistično sezono v karieri. V prejšnji sezoni je Baltiki pomagal do vrnitve med rusko elito s šestimi goli in dvema podajama.