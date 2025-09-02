Svetli način
Nogomet

Rieri se smeji: v knežjem mestu še reprezentančni napadalec

Celje, 02. 09. 2025 16.21 | Posodobljeno pred 11 dnevi

STA
2

Trenutno vodilni slovenski prvoligaš Celje se je okrepil z beloruskim reprezentantom Vitalijem Lisakovičem. S klubom, ki ga ob domačih tekmovanjih drugo leto zapovrstjo čaka še igranje v ligaškem delu Konferenčne lige, je 27-letni Belorus podpisal pogodbo do konca decembra 2026.

Vitalij Lisakovič, ki bo okrepil napadalni del ekipe, je bil nazadnje član ruske Baltike, sicer pa je produkt nogometne akademije Soligorska. V drugi polovici sezone 2017/18 se je prvič podal na tuje in kot posojeni nogometaš okrepil drugo ekipo zagrebškega Dinama, so zapisali Celjani.

Belorus, ki je za izbrano vrsto zbral 26 nastopov in šest golov, je nato v hrvaški ligi kot posojen igral še za Rudeš in Varaždin, nato pa prestopil v Rusijo k moskovski Lokomotivi. V sezoni in pol je zanjo zbral 53 nastopov, pet zadetkov in sedem asistenc.

Zatem se je preselil v Kazan, kjer je v sezoni 2022/23 z 10 zadetki imel svojo najboljšo statistično sezono v karieri. V prejšnji sezoni je Baltiki pomagal do vrnitve med rusko elito s šestimi goli in dvema podajama.

nogomet celje vitalij lisakovič
KOMENTARJI (2)

RUBEŽ
03. 09. 2025 08.35
Celje= železniška postaja
ODGOVORI
0 0
murate
02. 09. 2025 17.04
+0
Rivera ne ve al bi jokal al se smejal .Vi vidite da se mu smeji,v klub so mu pripeljali napadalca ki ima na 10 tekem eno podajo ali gol..
ODGOVORI
1 1
