Benatia: Ronaldo ni normalen človek

Nekdanji branilec 'stare dame' Mehdi Benatia danes brani barve katarskega moštva Al-Duhaila, a to ne pomeni, da so spomini na lepo obdobje v Torinu že zbledeli.



Ravno nasprotno: v pogovoru za francoski RMC Sportse je Benatia dotaknil številnih tem, med drugimi je postregel tudi z zanimivo anekdoto, v kateri ima glavno vlogo nihče drug kot Cristiano Ronaldo. "Spomnim se, da smo se vračali z gostovanja v Bergamu. S Cristianom (Ronaldom, op. p.) takrat nisva igrala, bila sva na klopi za rezervne nogometaše, saj naju zaradi naslednje pomembne tekme, ki je bila na sporedu že čez tri dni, trener ni želel dodatno obremeniti," je Benatia začel pripovedovati zgodbo na poti iz Bergama v Torino in nadaljeval: "Ronaldo me je nato v enem trenutku vprašal, kaj bom počel, ko prispemo domov. Odgovoril sem mu, da je ura že 23:00 in da so moji načrti povezani izključno s čimprejšnjim odhodom v posteljo. "Ali ne bi želel opraviti manjši trening z menoj? Veš, nisem igral, zato moram vaditi. Mi boš delal družbo?", me je vprašal. Znova sem mu pojasnil, da se želim dobro spočiti, saj nas tako ali drugače že naslednje jutro čaka nov trening. Ko smo naposled prispeli v Torino, smo bili vsi oblečeni v uradna oblačila, le Cristiano si je nadel športno opremo in odšel v fitnes dvorano. Neverjetno, kot bi bil z drugega planeta. Ronaldo ni normalen tip."