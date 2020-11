Bendtner: Pri Juventusu so igralci na stranišču kadili in pili kavo

Buffon (na fotografiji) bo januarja dopolnil 43 let. Po kratki epizodi pri pariškem PSG je zdaj spet član Juventusa, kjer ga vodi dolgoletni klubski in reprezentančni soigralec Andrea Pirlo.

Nicklas Bendtnerje spregovoril o "izjemnem prizoru", ki ga je v slačilnici Juventusa pričakal nedolgo po tem, ko ga je londonski Arsenal leta 2012 posodil torinskemu velikanu. Nekdanji danski reprezentant, čigar samozavest je pogosto presegala njegove sposobnosti na zelenici, je bil eno sezono član ekipe trenerja Antonia Conteja, ki je sezono prej osvojila težko pričakovani 28. naslov in začela postavljati temelje popolni dominaciji na domačem prizorišču, ki traja še dandanes.

Bendtner je Torinčanom v sezoni 2012/13 pomagal do 29. državnega naslova, zdaj pa se je v pogovoru za BBC Radio 5 Live spominjal, kako je že takoj po prihodu v prestolnico Piemonta videl, da mu bo v slačilnici belo-črnih še kako všeč.

Začutil je, da bo užival

"Bilo je v kopalnici, nisem mogel najti fantov in bilo je malce čudno. Veste, to je bil moj prvi dan. Jasno je, da sem tudi hitro začel piti kavice. A nato sem jih deset ali dvanajst (soigralcev, op. a.) našel na stranišču, ko so samo pili kavo, se pogovarjali in uživali v družbi drug drugega ‒ in uživali v 'čiku',"je dejal Bendtner. "To je bil izjemen prizor in dobil sem občutek, da bom res užival,"je dodal.

Legendarni vratar Juventusa Gianluigi Buffonskupaj z vezistom in zdaj trenerjem "stare dame" Andreo Pirlomni nikoli skrival svojih kadilskih navad. Bendtner pravi, da mu je njuna profesionalnost kljub nekaterim ne ravno športnim razvadam "odprla oči":

"Kaj lahko rečeš tem fantom? Če pogledaš njihove kariere in njihovo profesionalnost, mi je to, kar se tiče njiju, res odprlo oči. Zaradi profesionalnosti, ki sta jo prikazovala na igrišču, pa tudi zaradi tovarištva, ki je bilo na neki drugi ravni, se zaradi tega ni nihče vznemirjal,"je dodal Bendtner.

'V vsakem klubu, v katerem sem bil, so igralci kadili'

Ta se je tudi obregnil ob poročanje britanskih medijev, ki so se ob prestopu Maria Balotellijav Manchester City praktično iz tedna v teden izživljali nad italijanskim napadalcem in njegovim načinom življenja oziroma obnašanja.

"Hecno je, ker ko se spomniš, ko je v Anglijo prišel Mario Balotelli, so vsi govorili, kako on kadi po straniščih. To je postala ogromna zgodba v medijih ‒ da igralec kadi. V vsakem klubu, v katerem sem bil, so igralci kadili. To je bilo veliko bolj razširjeno v Italiji, to je bilo nekaj veliko bolj običajnega kot denimo v Angliji," je še dodal 32-letni Bendtner, ki je nazadnje igral za kopenhagenskega nižjeligaša Tarnby FF.