Bendtner: Zabave z dekleti in alkoholom so bile v reprezentanci pravi običaj

"Ko je Morten Olsen (selektor danske reprezentance med 2000 in 2015, op. a.) zaspal, smo se previdno odpravili na drugi konec hotela, kjer smo že prej rezervirali dodatne sobe. Pridružila so se nam dekleta, ki so s seboj prinesla alkohol, a to ni bilo nič nenavadnega. Lahko bi dejal, da je bil to pravi običaj, ki je obstajal že preden sem se pridružil reprezentanci," je v avtobiografiji razkril Nicklas Bendtner.

Za danske medije sta zapisano zanikala bivša reprezentanta Jon Dahl Tomasson in Peter Moller, ki sta si bila enotna, da za tovrstne zabave še nikoli nista slišala. Sedanji selektor Age Hareide pa je celo dejal, da je vedenje njegovih varovancev vselej vzorno, mednje pa naj bi sodil tudi Bendtner, ki je bil nazadnje vpoklican v širši izbor pred svetovnim prvenstvom leta 2018.

Nekdanji napadalec Arsenala in Juventusa je še razkril, da je bil le nekaj dni pred debijem za člansko reprezentanco nezavestno pijan. "Če sem iskren, se ne spomnim ničesar. S prijatelji smo se šli zabavat, nazaj pa so me pripeljali v samokolnici. Ne spomnim se niti treninga naslednje jutro. Na srečo Olsen ni opazil, v kakšnem stanju sem bil le nekaj ur prej," je priznal Bendtner, ki je štiri dni kasneje pri 18 letih že na debiju proti Poljski zabil prvi reprezentančni zadetek.

Danski napadalec je kot sila obetaven nogometaš pri 16 letih prestopil iz Koebenhavna v Arsenal. Prvo sezono na Otoku je preživel na posoji pri Birmingham Cityju, kjer se je po njegovih besedah rodila ljubezen do ponočevanja: "Živel sem v vili, kjer so vseskozi potekale zabave. Večkrat se je zgodilo, da smo s prijatelji prirejali prave orgije. Tudi obiski nočnih klubov niso bili redki."

31-letnik je za topničarje odigral 171 tekem, na katerih je zabil 47 zadetkov. Kasneje, v sezoni 2012/2013, je oblekel tudi dres Juventusa, kjer pa se nikakor ni proslavil, saj na 11 tekmah ni niti enkrat meril v polno. Trenutno nastopa za danski Koebenhavn.

