Bendtner znova opozoril nase: na prvem treningu zgrešil vse, kar je mogoče

Nicklas Bendtner si je klub neuspešnih obdobji pri Arsenalu, Brimignhamu, Sunderlandu, Juventusu, Wolfsburgu in Nottingham Forestu prislužil sloves enega izmed najbolj priljubljenih nogometašev. Ta se sicer nikoli ni materializirala v kopici navijačev, oblečenih v dresu z njegovim priimkom, Juventus med Bendtnerjevim postankom v Italiji ni prodal niti enega samega. Danec si je slavo na družbenih omrežjih prislužil na račun svojih izjav in komičnih potez na zelenici. Mesto v srcih številnih navijačev, ki so mu v šali nadeli vzdevek "Lord", pa je zacementiral s svojo izjavo, da je eden izmed najboljših napadalcev na svetu, kljub zgolj petim zadetkom, ki jih je dosegel v tisti sezoni.