Benedejčič o glavni težavi slovenske reprezentance: Nimamo zadostne samozavesti

Pri izbrancih v.d. selektorja slovenske nogometne izbrane vrste Igorja Benedejčiča je bilo tokrat opaziti več želj e in borbenosti kot na prejšnjih tekmah, a tudi to ni bilo dovolj, da bi pred lepo napolnjenimi tribunami stoženskega stadiona kapitulirala reprezentanca Norveške, ki se z Bolgarijo krčevito bori za zmago v skupini C lige narodov. Končnih 1 : 1 je glede na prikazano igro z obeh strani realen rezultat, ki pa ni zadovoljil glavnih akterjev v slovenski izbrani vrsti, saj jih je krog pred koncem že pahnil v najnižji razred omenjenega tekmovanja. "Tekmo smo odprli na najbo ljši mogoč način z zgodnjim zadetkom, kar bi fante moralo dodatno spodbuditi za še boljše nadaljevanje, a tega žal od njih nismo videli. Zakaj je bilo tako? Potrebno je prevzeti odgovornost v zvezni vrsti, ki je srce vsakega nogometnega moštva. Moramo si upati več igra ti, manjka nam prepotrebne samozavesti za kaj takega, kar je bilo še najbo lj vidno v drugem polčasu, ko so nas Norvežani dokaj zlahka prebijali z obeh bočnih položajev. V tem trenutku je Norveška veliko bolj uigrana reprezentanca, ki si je neodločen izid v Stožicah zaslužila," je uvodne misli po remiju sklenil začasni selektor slovenske izbrane vrste Igor Benedejčič, ki se ni ustrašil takšnih in drugačnih vprašanj domače 'sedme sile'.

Bodimo realni, nekateri so prvič zaigrali skupaj

"Zanima vas, zakaj vodilni zadetek ne da še večjega zagona tem fantom, a morate razumeti, da mnogi od njih še niso igrali skupaj v začetni enajsterici. Za borbenost in željo jim nimam česa očitati, odigrali so tako, kot so v danem trenutku zmožni. Kot sem že dejal, v tem trenutku jim primanjkuje predvsem samozavesti, da si bodo upali igrati bolj sproščeno in igrivo. Nogomet je igra za užitek, za gledalce in ne nabijanje žoge z ene na drugo polovico igrišča," je na vprašanje enega od novinarskih kolegov odgovoril prvi uradni strelec v zgodovini slovenske članske nogometne reprezentance.



Benedejčič je priznal, da je bil dogovor med polčasom povsem drugačen od podobe na zelenici. "Z dvema napadalcema smo želeli vršiti visok pritisk na njihovo obrambno vrsto. Če bi zadetek Roberta Berića obveljal, bi se pogovarjali o lepi zmagi Slovenije in morebitnem obstanku v skupini C. V drugem polčasu smo se preveč pomaknili na svojo polovico, kar je uigrana norveška s pridom izkoriščala. Tu nam je manjkala večja pomoč Benjamina Verbiča in Domna Črnigoja v zvezni vrsti, kjer sta bila Amir Dervišević in Rajko Rotman bolj kot ne osamljena, zato je Norveška imela večjo prevlado na bočnih položajih," je obračun pred približno desettisočglavo množico dodatno 'seciral' Benedejčič.