Benedejčič (začasni) Kavčičev naslednik na reprezentančni klopi

Predsednik Nogometne zveze Slovenije (NZS) Radenko Mijatović je ob prekinitvi sodelovanja s sedanjim selektorjem članske nogometne reprezentance Tomažem Kavčičem povedal, da je cilj čim prej imenovati novega selektorja, a ni izključil možnosti, da bo reprezentanco vodil začasni selektor.

Mijatović se namreč iz načelnih razlogov pred prekinitvijo sodelovanja s Kavčičem z drugimi možnimi kandidati za selektorja ni pogovarjal, dogovarjanje o novem selektorju pa je proces, ki terja svoj čas, so sporočili iz NZS. Krovna nogometna zveza je Kavčiča odstavila sredi oktobra, za odločitev o njegovem nasledniku pa bo verjetno več znanega po koncu Lige narodov.

Tako bo trenutno vajeti reprezentance prevzel Igor Benedejčič, tudi nekdanji Kavčičev pomočnik v izbrani vrsti. Nekdanji reprezentant bo reprezentanco prevzel opogumljen tudi z odličnimi nastopi, ki jih je pod njegovim vodstvom prikazala kadetska reprezentanca Slovenije, ko se je pred dnevi v konkurenci Avstrije, Bolgarije in Malte uvrstila v elitni del kvalifikacij za Euro U17 2019. Pri vodenju dveh tekem mu bo pomagal Robert Englaro.



Benedejčič je sicer za slovensko reprezentanco v devetdesetih zbral osem nastopov in se je v zgodovino vpisal kot prvi strelec za Slovenijo. Zgodilo se je na tekmi proti Estoniji, ko je Benedejčič v 73. minuti izenačil na 1 : 1. Slovenijo čakata dva nastopa v Ligi narodov, proti Norveški doma 16. novembra in proti Bolgariji v gosteh 19. novembra.