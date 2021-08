Benfica ali PSV? Evropska velikana za eno elitno vstopnico

Omenjena tekmeca sta doslej odigrala tri medsebojna srečanja v evropskih klubskih tekmovanjih, od katerih sta se dva končala z neodločenim izidom. Edine zmage, in to ene od najpomembnejših v klubski zgodovini, se je v finalu predhodnika Lige prvakov – Pokala državnih prvakov – v sezoni 1987/88 veselil nizozemski PSV, ki je nocojšnjega rivala Benfico premagal po boljšem izvajanju enajstmetrovk (6:5).

V portugalski prestolnici se zavedajo pomembnosti zadnjega kvalifikacijskega obračuna z nizozemskim predstavnikom, ki je v novo sezono vstopil z visokimi ambicijami. Uvodna zmaga v nizozemskem državnem prvenstvu proti moštvu Heracles Almelo (2:0) je dobrodošla popotnica za varovance trenerja Rogerja Schmidta pred zahtevnim gostovanjem na Luzu, kjer so že pozabili na lansko, rezultatsko neuspešno sezono. 'Orli' so namreč lani v portugalskem prvenstvu zasedli tretje mesto za večnima rivaloma Sportingom in Portom. Novi stari trener Benfice Jorge Jesus stavi na agresivno in napadalno igro, podobno pa na drugi strani razmišlja tudi omenjeni Schmidt, ki lahko računa na nekaj zelo izkušenih nogometašev. "Vedno je lepo novo sezono začeti z zmago. Še posebej pred tako zahtevnim gostovanjem, kot nas čaka nocoj v Lizboni. Menim, da je moje moštvo dobro pripravljeno za spopad z Benfico, ki ima podobne želje. Z uvrstitvijo v skupinski del Lige prvakov bi izpolnili enega od največjih ciljev, ki smo si jih začrtali pred sezono," pred današnjim dvobojem z Benfico pravi trener PSV-ja Roger Schmidt.