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Nogomet

Benfica doma napada zmago proti Estorilu

Lizbona, 31. 08. 2026 19.32 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
S.V.
Benfica

Na slovitem da Luzu se bosta v 4. krogu portugalskega prvenstva pomerila Benfica in Estoril. Lizbončani bodo pred domačimi navijači v vlogi izrazitega favorita, njihov cilj pa je jasen – nadaljevati zmagovito in ostati v stiku z vrhom prvenstvene lestvice. Prenos tekme od 21.10 na VOYO!

Benfica je v prvenstvu doslej odigrala dve tekmi in osvojila štiri točke, potem ko je bil njen obračun z Moreirensejem prestavljen. Na zadnji tekmi pa so orli pokazali vso svojo napadalno moč. Casa Pio so v gosteh odpravili kar s 7:0.

Precej skromneje je v novo sezono krenil Estoril. Po treh odigranih krogih ima na računu le eno točko, zato ga na enem najzahtevnejših gostovanj v portugalskem prvenstvu čaka težka naloga. Prav zaradi tega lahko gostje v Lizboni nastopijo precej bolj neobremenjeno in svojo priložnost iščejo predvsem iz protinapadov.

Prenos tekme Benfica – Estoril boste lahko od 21.10 spremljali na VOYO.

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Izid, portugalska liga, 31. avgust:

Benfica - Estoril 0:0* (0:0)

nogomet benfica estoril portugalska liga

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