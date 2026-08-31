Benfica doma napada zmago proti Estorilu

Benfica je v prvenstvu doslej odigrala dve tekmi in osvojila štiri točke, potem ko je bil njen obračun z Moreirensejem prestavljen. Na zadnji tekmi pa so orli pokazali vso svojo napadalno moč. Casa Pio so v gosteh odpravili kar s 7:0.

Precej skromneje je v novo sezono krenil Estoril. Po treh odigranih krogih ima na računu le eno točko, zato ga na enem najzahtevnejših gostovanj v portugalskem prvenstvu čaka težka naloga. Prav zaradi tega lahko gostje v Lizboni nastopijo precej bolj neobremenjeno in svojo priložnost iščejo predvsem iz protinapadov.

Prenos tekme Benfica – Estoril boste lahko od 21.10 spremljali na VOYO.