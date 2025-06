Benfica in Boca Juniors remizirali, Flamengo do polnega izkupička

Nogometaši Chelseaja so že v ponedeljek zvečer uspešno začeli nastope v tej skupini in Los Angeles ugnali z 2:0. Pedro Neto in Enzo Fernandez sta zadela za Angleže, letošnje zmagovalce konferenčne lige, na stadionu Mercedes-Benz v Atlanti, sicer pred kar 50.000 praznimi sedeži na objektu, ki jih sprejme dobrih 70.000.

Precej bolj razburljivo je bilo na dvoboju Boce Juniors in Benfice v Miamiju, dvoboj v skupini C na stadionu Hard Rock je postregel z bučnim vzdušjem skoraj polnega stadiona. Večina občinstva je podpirala Boco, Argentinci pa so tudi povedli z dvema goloma naskoka. V prvem polčasu sta zadela Miguel Merentiel (21.) in Rodrigo Battaglia (27.).