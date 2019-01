Benfica misli resno: Mourinho bo 'orlom' predstavil zahteve

Mourinho je priložnost na klopi Benfice dobil po slovesu od Barcelone, kjer je bil pomočnik Siru Bobbyju Robsonu in Louisu van Gaalu. S šele 37 leti je po neuspešnem začetku sezone 2000/01 nasledil legendarnega Juppa Heynckesa. Z ekipo, za katero so denimo igrali Maniche, Karel Poborsky, Pierre van Hooijdonk in tragično preminuli nemški vratar Robert Enke, je požel nekaj vzpodbudnih rezultatov, a v času, ko se je odvijala tudi strdita predsedniška bitka, ni imel podpore novoizvoljenega Manuela Vilarinha. Oba sta kasneje priznala, da obžalujeta, ker nista sodelovala dlje, Mourinho je želel dolgoročnejšo pogodbo, ker pa je ni dobil, je po treh mesecih in devetih ligaških tekmah odstopil. Benfica je sezono sklenila na šestem mestu in prvič po letu 1959 ostala brez uvrstitve v evropska tekmovanja.