Benfica na gostovanju pri Amadori v vlogi velikega favorita

Estrela, ki v zadnjih petih tekmah ni okusila zmage ima pred domačimi navijači zagotovo svoje načrte. Motivacije proti takšnemu nasprotniku ne primankuje in zakaj nebi prav danes prekinili niza brez zmag. Na drugi strani si Benfica nesme privoščiti spodrsljaja, saj bi s tem izgubila stik s Portom v boju za naslov.
"Estrela bo nepopustljiva ekipa, ki si želi tekmovati in igra na domačem igrišču, seveda bo imela podporo svojih navijačev in si bo želela prikazati odlično predstavo. Na splošno gledano pa je to zahtevno igrišče za igranje. Morali bomo biti na najvišji ravni", je pred tekmo dejal trener Benfice Marco Silva.
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