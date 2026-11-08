Benfica na gostovanju pri Amadori v vlogi velikega favorita

Estrela, ki v zadnjih petih tekmah ni okusila zmage ima pred domačimi navijači zagotovo svoje načrte. Motivacije proti takšnemu nasprotniku ne primankuje in zakaj nebi prav danes prekinili niza brez zmag. Na drugi strani si Benfica nesme privoščiti spodrsljaja, saj bi s tem izgubila stik s Portom v boju za naslov.