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Nogomet

Lizbonska Benfica nocoj na Madeiri lovi tretjo zaporedno zmago

Funchal, 05. 09. 2026 15.05 pred 2 urama 1 min branja 0

Avtor:
R.S.
Clement Lenglet

Potem ko je včeraj Porto slavil še na peti tekmi v uvodu portugalskega prvenstva, bodo danes na delu nogometaši Benfice, ki je po spodrsljaju v prvem krogu, ko je le remizirala z Academico Viseu, dosegla dve zaporedni zmagi. Lizbončani bodo v petem krogu gostovali pri Maritimu. Tekmo boste lahko spremljali v prenosu na VOYO od 18.55 dalje.

Portugalska liga: Maritimo - Benfica
Portugalska liga: Maritimo - Benfica
FOTO: VOYO

Benfica se trenutno v prvi portugalski nogometni ligi nahaja na petem mestu ob dveh odigranih tekmah manj od vodilnega Porta, ki po petih krogih ostaja stoodstoten. Klub iz Lizbone je na zadnji domači tekmi slavil z 2:1 proti Estorilu, napeto pa je bilo vse do konca tekme, saj so gosti v zaključku tekme izenačili in poskrbeli za nekaj drame. Na tekmi smo videli tudi evrogol Clementa Lengleta, ki je zadel s pravcatim projektilom z razdalje okoli 30 metrov.

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Maritimo ima na lestvici trenutno enako število točk kot Benfica, a tudi eno tekmo odigrano več. Klub z otoka Madeira je na prvih treh tekmah zabeležil dve zmagi in remi, na zadnji pa so varovanci Mitchella van der Gaaga morali priznati premoč Arouci. Na zadnjih šestih medsebojnih tekmah so venomer slavili Lizbončani in tudi tokrat je pričakovati gladko zmago varovancev Marca Silve.

Tekmo boste lahko v neposrednem prenosu spremljali od 18.55 dalje na VOYO.

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