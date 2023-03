Benfica tudi v drugo brez praske za uvrstitev med osem najboljših

Na prvi tekmi v Bruggeju so lizbonski orli slavili z 2:0 in si s tem priigrali sijajno izhodišče pred povratnim obračunom. V drugem polčasu sta zadela Joao Mario in David Neres. Kljub temu v belgijskem taboru niso izgubili upanja za veliki preobrat. "Kot klub imamo veliko dolžnost, da na terenu naredimo vse, kar je v naši moči, da v Lizboni pripravimo čudež," je pred tekmo razmišljal njihov trener Scott Parker.

Benfica je od zmage v Bruggeju dobila tri tekme v domačem prvenstvu, zato Roger Schmidt svoje enajsterice ni veliko spreminjal. V primerjavi s tekmo proti Famalicau je storil eno spremembo, od prve minute je priložnost za igro dobil zvezni nogometaš Chiquinho.

Orli so svoje navijače prvič na noge dvignili že v drugi minuti. Po sijajni ekipni akciji je iznajdljivo s petko zadel Joao Mario. A po posredovanju VAR-a se je izkazalo, da je bil Goncalo Ramos v izgradnji akcije za korak prehiter. To pa domačih ni zmedlo, saj so nadaljevali z diktiranjem tempa, kar so prvič kronali v 38. minuti. Asistiral je že omenjeni Ramos, zadel pa hitronogi Rafa Silva. To je bil zanj že peti zadetek v tej sezoni Lige prvakov.

Še pred koncem prvega polčasa pa je udaril glavni akter srečanja. V drugi minuti sodniškega dodatka je namreč v polno meril Ramos, ki je povišal na 2:0, po čemer je bilo srečanje bolj kot ne odločeno.

23 zadetkov in 9 asistenc je v tej sezoni za Benfico dosegel Goncalo Ramos: