Na tekmi mednarodnega nogometnega pokala prvakov v New Yorku sta se pomerila portugalska Benfica in italijanska Fiorentina. Živahno in napadalno tekmo so na koncu z golom globoko v sodnikovem podaljšku dobili Portugalci (2:1), ki so tako zabeležili še drugo zaporedno zmago na ameriški turneji.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Benfica se je zmage veselila z golom v izdihljajih tekme. FOTO: AP Izid:

Benfica - Fiorentina2:1 (1:1)

Seferović 9., Vlahović 29., Lucas Fernandes 90.