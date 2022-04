Benfica z rekordno zmago do naslova v mladinski Ligi prvakov

Na finalni tekmi v Nyonu je portugalska zasedba tekmecem iz Avstrije nasula kar pol ducata golov in tako dosegla najvišjo finalno zmago, odkar so v sezoni 2013/2014 pri krovni zvezi Uefi uvedli takšno tekmovanje za nogometaše do 19 let. Benfici pa je po treh poskusih v finalu končno uspelo tudi dobiti lovoriko, obenem so se Portugalci oddolžili Salzburgu za finalni poraz leta 2017. Za zmagovalce je tri gole dosegel Henrique Araujo, po enega so dodali Martim Neto, N'Dour in Luis Semedo.

"Bil sem del finala (proti Real Madridu pred dvema letoma). Nismo uspeli zmagati in bilo je zelo boleče. Vendar smo tokrat to storili. Mislim, da smo boljša ekipa z vsem spoštovanjem do Salzburga. Uspelo nam je implementirati našo igro in bili smo boljša ekipa," je po tekmi dejal strelec hat-tricka Araujo.