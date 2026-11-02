Benfica želi nadaljevati zmagoviti niz

Benfica v srečanje vstopa v dobri formi. Na zadnji prvenstveni tekmi je premagala Santa Claro z 2 : 1, nato pa je v ligaškem pokalu prepričljivo izločila Gil Vicente s 4 : 1.

Po devetih odigranih prvenstvenih krogih Benfica zaseda drugo mesto na lestvici z 22 osvojenimi točkami. Pred njo je zgolj Porto, ki je svojo tekmo devetega kroga že odigral in zanesljivo, s 4 : 0, premagal Estoril.