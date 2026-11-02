Benfica želi nadaljevati zmagoviti niz

Benfica v srečanje vstopa v dobri formi. Na zadnji prvenstveni tekmi je premagala Santa Claro z 2 : 1, nato pa je v ligaškem pokalu prepričljivo izločila Gil Vicente s 4 : 1.
Po devetih odigranih prvenstvenih krogih Benfica zaseda drugo mesto na lestvici z 22 osvojenimi točkami. Pred njo je zgolj Porto, ki je svojo tekmo devetega kroga že odigral in zanesljivo, s 4 : 0, premagal Estoril.
Benfica tako pred jutrišnjim obračunom z Alverco ve, da si ne sme privoščiti spodrsljaja, če želi ostati v neposrednem stiku z vodilnim Portom. Gostje prihajajo iz mesta Alverca do Ribatejo, ki leži približno 18 kilometrov severovzhodno od središča Lizbone, zato gre za nekakšne geografske sosede lizbonskega velikana. Kljub majhni razdalji pa kluba na prvenstveni lestvici loči precejšnja razlika. Medtem ko Benfica zaseda drugo mesto, se Alverca nahaja na desetem mestu.
Sosedski obračun med Benfico in Alverco si lahko nocoj ob 21.10 v živo ogledate na VOYO.
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