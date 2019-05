Benfici 37. naslov na Portugalskem

Nogometaši Benfice iz Lizbone so v zadnjem krogu portugalskega prvenstva osvojili že svoj 37. naslov. V odločilni tekmi so premagali Santa Claro s 4:1 in obdržali dve točki naskoka pred Portom, ki je doma v derbiju z 2:1 premagal Sporting iz Lizbone.

Benfica je v tej sezoni najboljša na Portugalskem. FOTO: AP Benfica je v letošnjem prvenstvu zbrala 87 točk, lanski prvak Porto 85, Sporting na tretjem mestu pa 74. Sicer pa je Benfica v zadnjem krogu vprašanje o prvaku rešila že v prvem polčasu, ko so zadeli Haris Seferović (16.), Joao Felix (24.) in Rafael Silva(39.). Seferović (56.) je po menjavi strani povišal na 4:0, poraz Santa Clare pa je omilil Fabio Cardoso (59.). V Portu je je Sporting z zadetkom Luiza Phellypeja (61.) povedel, Danilo Pereira (78.) in Herrera(87.) pa sta v končnici poskrbela za preobrat, ki pa ni imel nikakršnega praktičnega pomena.