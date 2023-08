Benfici še devetič portugalski superpokal

Portugalski nogometni prvak Benfica je na stadionu Aveiro na severu države z 2:0 premagal večnega tekmeca Porto in še devetič v klubski zgodovini osvojil superpokal. Lizbonski orli so tako sezono 2023/24 odprli z zmago po zaslugi zadetkov v drugem polčasu Argentinca Angela Di Marie (61. minuta) in Hrvata Petra Muse (68.).

Porto, ki je tekmo po rdečem kartonu in izključitvi Pepeja končal z le desetimi igralci, je imel nekaj minut pred koncem tekme (90.) priložnost za zmanjšanje zaostanka, a je sodnik, kot poroča STA, gol brazilskega napadalca Galena na koncu razveljavil. Lizbonski klub, ki ga trenira Nemec Roger Schmidt, je tako osvojil prvi naslov v sezoni, potem ko je lansko sezono osvojil 38. portugalsko prvenstvo.

Izid, superpokal:

Benfica – Porto 2:0 (0:0)

Di Maria 61., Musa 68.