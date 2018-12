Benitez natočil čistega vina: Potrebujemo čudež, da bi obstali

Srake iz Newcastlea trenutno držijo 15. mesto, a so od 18. mesta, ki že vodi v drugo ligo (Championship), oddaljeni le pet točk. Nazadnje so varovanci Rafe Beniteza remizirali z zadnjim Fulhamom, na praznični ’Boxing Day’ pa jih čaka tekma z Liverpoolom.

Prav pred gostovanjem na Anfieldu je Benitez navijače opozoril, da naj nikar ne pričakujejo, da bodo tako kot lani sezono zaključili v zgornjem delu razpredelnice (10. mesto). "Moramo biti realni in se zavedati, da bomo celotno sezono domovali v spodnjem delu lestvice," je povedal Benitez in dodal: "Zame je to več kot jasno in če bomo na koncu boljši od treh ekip, bo pravi čudež." Vsekakor si teh besed njegovi nadrejeni niso želeli slišati, a bodo zato morda bolj razvezali mošnjiček, ko je govora o zimskih prestopih.

Zaenkrat potrdila o nakupih Benitez še ni prejel, je pa lastnik srakMike Ashley dejal, da je pripravljen prodati klub, a da mora za to prejeti ustrezno ponudbo. Klub je sicer že več kot eno leto uradno na prodaji, a prave ponudbe še ni bilo.

"Ne moremo razmišljati o tem, da bomo premagovali ekipe, ki so poleti zapravili več kot 100 milijonov evrov. Vsaka ekipa izmed njih. Ne moremo razmišljati o tem, da jih bomo zlahka premagali. To ni pravo mišljenje, zagotovo ne," je čistega vina nalil Benitez.