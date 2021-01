Benitez nenadoma zapustil Kitajsko, se vrača v Newcastle?

Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP je Rafael Benitez na klopi Daliana sedel od julija leta 2019.

"Na žalost je covid-19 spremenil naša življenja in naše projekte," je na svoji spletni strani zapisal Rafael Benitez, nekdanji strateg Liverpoola, Real Madrida, Interja, Napolija in Chelseaja.

"Vodenje Daliana je bila neverjetna izkušnja in zato bi se rad zahvalil vsem zaposlenim, trenerjem, medicinskemu in klubskemu osebju, pa tudi igralcem. Njihova predanost in podpora sta bili čudoviti. Pandemija je še vedno tu in pri odločanju je bila prednostna naloga podpora družini," je še zapisal Benitez, ki je bil s Kitajci pogodbeno vezan še za eno sezono. Letno je pri Dalianu zaslužil okoli 14 milijonov evrov.

Britanski mediji so odločitev Španca, ki živi v Angliji, takoj povezali z vrnitvijo v elitno angleško Premier League. Spet naj bi namreč prevzel vodenje Newcastle Uniteda, ki ga je uspešno vodil že med letoma 2016 in 2019.