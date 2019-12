Benitez o slovitem istanbulskem finalu: Imeli smo nadzor nad enajstmetrovkami

Finalni obračun Lige prvakov se vrača v Istanbul, kjer je pred petnajstimi leti doživel eno izmed najveličastnejših različic. Leta 2005 je namreč prav aktualni evropski klubski prvak Liverpool na slovitem Atatürk olimpijskem stadionu poskrbel za preobrat, ki se je za vse večne čase vpisal v nogometno zgodovino. Rafael Benitez je po vseh the letih le razkril tisto, kar je po njegovem mnenju tehtnico nagnilo v prid redsov.

"Navijači Liverpoola me pogosto ustavijo in mi priznajo: To je bila najboljša noč v mojem življenju. Upam, da me žena ne sliši,"je svoje gostovanje na SkySportspričel sloviti Rafael Benitez, ki se je v srca Liverpoolovih navijačev usidral po magičnem finalu v Istanbulu.

Transparent na Anfieldu, ki prikazuje Billa Shanklyja, Boba Paisleyja, Joea Fagana, Kennyja Dalglisha in Rafaela Beniteza. FOTO: AP

Osvojili smo ligo prvakov. Nekateri to še danes pripisujejo sreči. Ni res. Dobili smo jo, ker smo imeli vse informacije. Majne podrobnosti naredijo veliko razliko. —Rafael Benitez

'Rafa' je redsom zagotovil že peto lovoriko Lige prvakov, v minuli sezoni elitnega evropskega tekmovanja je Jürgen Klopp dodal še šesto. A le redek finalni obračun je mogoče primerjati s tem, kar se je dogajalo v Istanbulu. AC Milan je po prvem polčasu vodil s suverenih 3:0, kot prvi je mrežo redsov načel Paolo Maldini, za njim jo je dvakrat zatresel še Hernan Crespo. "Na začetku smo naredili preveč napak proti odlični ekipi. Pred koncem polčasa smo izgubljali z 2:0. Kaj bom v angleščini povedal igralcem, sem se spraševal. Moja angleščina ni bila preveč dobra. Začel sem si zapisovati govor, nakar smo prejeli še tretji gol,"se spominja Benitez, ki je na igrišče poslal ekipo, ki nikdar prej ni zaigrala skupaj, tudi nikdar potem: "Ideja je bila, da uporabim kvalitete Alonsa in Gerrarda ter jih združim s Harryjem Kewellom.On je bil ključni igralec. Želel sem uporabiti igralce, ki bi lahko šli naprej in zatresli mrežo."

"Ta ekipa je imela karakter," svoje nekdanje varovance pohvali Benitez. FOTO: AP

Kaj se je dogajalo v slačilnici Liverpoola med polčasom še danes buri duhove, Benitez pa je prepričan, da so bile menjave tiste, ki so poskrbele za izenačenje. "V slačilnici sem pojasnil fantom, kakšna bo taktika drugega polčasa. Dietmarja Hamannasem poslala na ogrevanje, Djimija Traoreja pod prho. Ko sem končal sem hodil naokrog po slačilnici in takrat sem dobil novico, da Steve Finnan ne more odigrati več celega polčasa, poslal sem po Traoreja. Bilo je veliko komplikacij," pojasnjuje španski nogometni strokovnjak. Številni so preobrat pripisali huronskemu navijanju Liverpoolovih navijačev, ki pa ga je Španec povsem preslišal: "Če sem verjel, da nam lahko uspe? Ste slišali navijače? Jaz jih nisem. Običajno sem tako osredotočen, da ne vidim niti svoje družine. Nisem slišal navijačev. Bil sem povsem osredotočen na nogomet!"

Benitez: "Imeli smo nadzor nad enajstmetrovkami." FOTO: AP

V drugem polčasu je tako sledil preobrat, ki ga nogometni navdušenci pomnijo še danes. Pičlih šest minut je spremenilo položaj na zelenici, upanje je z zadetkom vlil Steven Gerrard, njegovo delo je nadaljeval Vladimir Šmicer, za izenačenje pa je poskrbel Xabi Alonso. "V drugem polčasu smo nadzirali igro, bili smo boljši,"potrdi tudi Rafa. Po njegovem mnenju so tekmo odločile enajstmetrovke, predvsem taktika, ki so jo redsi ubrali pri streljanju z bele točke. "Imeli smo nadzor nad enajstmetrovkami. Vse zaradi tega, kar smo delali leta prej. Kjerkoli sem igral, sem spremljal nogometaše in njihove strele z bele točke ter si zapisoval v računalnik. Imeli smo podatke vseh igralcev, manjkali so nam le streli Jona Dahla Tomassona,"je razkril Benitez. Jerzy Dudek je ubranil strele Serginha, Andree Pirla in za sladko zmago še Andrija Ševčenka.